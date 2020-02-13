بيزوس يشتري قصرًا في لوس أنجلوس بمبلغ خيالي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء أن (جيف بيزوس) – الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وأغنى شخص في العالم – اشترى قصر (بيفرلي هيلز) Beverly Hills المعروف باسم (وارنر إستيت) Warner Estate من قطب الإعلام الأمريكي (ديفيد جيفن) مقابل 165 مليون دولار أمريكي.

ويُعتقد أن سعر البيع هو الأعلى في صفقة عقارية سكنية في منطقة لوس أنجلوس، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 150 مليون دولار الذي قيل إن رئيس شبكة (فوكس) Fox الإعلامية (لوسلان مردوخ) أنفقه العام الماضي لشراء عقار (تشارتويل) Chartwell في (بيل-أير) Bel-Air.

وكان قصر تشارتويل مألوفًا لمشاهدي التلفاز في الستينيات من القرن الماضي لكونه المنزل الفخم لعائلة (كلامبيت) Clampett الخيالية في المسرحية الهزلية الكلاسيكية The Beverly Hillbillies. أما القصر الذي اشتراه بيزوس من جيفن – والذي تبلغ مساحته 3.9 هكتارات – يمتاز بأنه تحفة هوليود، وقد سُميَّ نسبةً إلى رئيس استديو (وارنر بروز) Warner Bros الشهير (جاك وارنر) الذي بنى القصر في عام 1937.

وكان جيفن قد اشترى قصر (وارنر إستيت) في عام 1990 مقابل 47.5 مليون دولار، وكان ذلك سعرًا قياسيًا في ذلك الوقت لمنزل في منطقة لوس أنجلوس، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. والآن أصبح القصر ملكًا لبيزوس، الذي تقدر ثروته الصافية حاليًا بنحو 131 مليار دولار أمريكي، ويملك عقارات في جميع أنحاء العالم. هذا، ولا يُعلم بعد ما إذا كان بيزوس سيتخذ من القصر مقرًا لإقامته.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن بيزوس وصديقته لورين سانشيز كانا يبحثان عن منزل في لوس أنجلوس متجولين بين القصور في جميع أنحاء المنطقة. ووفقًا للصحيفة، فإن بيزوس بدأ البحث عن منزل منذ العام الماضي.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال: إن بيزوس اشترى ثلاث شقق في نيويورك في وقت سابق من العام الحالي في صفقة تبلغ قيمتها نحو 80 مليون دولار. أما (وارنر إستيت) فهو يضم شرفات واسعة، وحدائق مترامية الأطراف، والعديد من بيوت الضيافة، وملعب تنس، وملعب غولف من تسعة حفر.