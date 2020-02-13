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آبل تعتزم إعادة فتح متاجرها في بكين اعتبارًا من 14 فبراير

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قالت شركة آبل على موقعها الإلكتروني: إنها تعتزم إعادة فتح بعض متاجرها في العاصمة الصينية بكين اعتبارًا من 14 شباط/ فبراير الجاري مع تخفيض ساعات العمل، في حين أن العديد من متاجرها الأخرى في الصين القارية ستظل مغلقة حيث تواصل البلاد محاربة تفشي فيروس كورونا.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت في 8 شباط/ فبراير الجاري أنها قد تمدد إغلاق متاجر البيع بالتجزئة في الصين، حتى في الوقت الذي تعمل فيه على فتح مكاتب الشركات ومراكز الاتصال التابعة لها.

وجاء قرار آبل بإغلاق متاجرها بعد أن فرضت السلطات المحلية في جميع أنحاء الصين قيودًا على السفر وحذرت السكان من البقاء في المناطق العامة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى مقتل 1،367 شخصًا حتى الآن.

وبحسب الموقع الإلكتروني لآبل، فإن متاجرها الخمسة في بكين ستُفتح اعتبارًا من 14 شباط/ فبراير الجاري بين الساعة 11 صباحًا و6 مساءً، وهو أقصر من الساعات المعتادة من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً. أما متاجر الشركة في مدن مثل شنغهاي وشنجن ستبقى مغلقة.

وجاء في البيان الذي نشرته آبل على موقعها الإلكتروني: “بالنظر إلى الصحة العامة والوقاية، فإن بعض متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بنا مغلقة مؤقتًا”، كما طلبت الشركة أيضًا من العملاء الذين يزورون المتاجر المفتوحة ارتداء قناع والتعاون مع الأشخاص الذي يفحصون درجات حرارتهم.

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