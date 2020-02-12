تقدم جوجل العديد من الخدمات والتطبيقات التي نعتمد عليها بصورة رئيسية مثل: خدمة البريد الإلكتروني جيميل، والخرائط، ومحرر المستندات، وحتى خدمة التخزين السحابي للاحتفاظ بملفاتك والوصول إليها من أي مكان، لكن جوجل شركة كبيرة ولديها العشرات من الخدمات التي ربما لم تجربها بعد.

فيما يلي أبرز 7 خدمات مجانية تقدمها لك جوجل ربما لا تعرفها:

1- إجراء الاستطلاعات وأخذ الآراء:

إذا لم تكن واثقًا من حصولك على رد على رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها، أو كثُرت الآراء حول مسألة ما، يمكنك استخدام Google Forms. لكتابة أسئلة سريعة وإرسالها لأكبر مجموعة ممكنة بضغطة زر واحدة، ثم تجميع النتائج التي ترد إليك وتصنيفها وتحليلها لاتخاذ القرار النهائي.

2- إجراء محادثات الفيديو:

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون وتريد إجراء محادثة فيديو مع شخص يستخدم هاتف آيفون، بالطبع سوف يتم إجراء هذه المحادثة عبر خدمة FaceTime الموجودة في هواتف آيفون، لكن ماذا إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد والمستخدم الأخر يستخدم هاتف آيفون؟

لحسن الحظ؛ وفرت جوجل وسيلة لجعل هذا الأمر ممكنًا، وذلك عن طريق تطبيق Google Duo. فإذا كان لكل منكما حساب على جوجل، يمكنكما إجراء محادثات الفيديو عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الويب، وكل ذلك بطريقة مباشرة ومع ما يصل إلى ثمانية أشخاص في المرة الواحدة.

3- إضافة الخطوط لموقعك:

هنالك العديد من الخطوط الرائعة التي تريد تضمينها في موقعك لإضفاء بعض الحيوية على محتواه، ولكن المشكلة هي أنها يمكن أن تكون مُكلفة وصعبة التنفيذ. جوجل لديها حل لهذه المشكلة من خلال خدمة Google Fonts والتي توفر ما يقرب من ألف خط مجاني ومفتوح المصدر يمكن الاختيار من بينها، وجميعها تأتي مع إرشادات سهلة وواضحة حول كيفية إضافتها إلى موقعك.

4- البحث الآلي:

إذا أردت أن تكون على إطلاع مستمر على موضوع ما وليس لديك الوقت للبحث عنه على محرك البحث، يمكنك استخدام خدمة Google Alerts لتصفية نتائج البحث تلقائيًا بالمصطلحات والعناصر المهمة التي تريد متابعتها. وسيتم إرسالها لك في صندوق بريدك الإلكتروني في أي وقت تحدده.

5- حجز تذاكر الطيران:

في بعض الأحيان يكون البحث عن تذكرة طيران رخيصة أمرًا مرهقًا. جوجل توفر عليك الكثير من العناء من خلال خدمة Google Flights التي تقدم لك عروضًا لأفضل خطوط الطيران، ومعلومات حول ما إذا كان الوقت مناسبًا لشراء التذكرة أم لا، وشبكة تقويم تعرض خيارات أرخص لتواريخ أكثر مرونة، وخيار لإعداد الإشعارات لتتبع تغييرات الأسعار تلقائيًا.

6- إعداد ومشاركة قوائم المهام:

في بعض الأحيان ربما تحتاج إلى حل بسيط وغير معقد لإنشاء (قوائم مهام) To-Do List ومشاركتها مع الآخرين. جوجل توفر لك خدمة Google Keep، حيث يمكنك إضافة الملاحظات والقوائم والصور وحتى التذكيرات الصوتية لمشاركتها مع أي شخص لديه حساب جوجل.

7- خط هاتف دولي:

إذا كنت كثير السفر حول العالم وتبحث فقط عن خطة هاتفية غير معقدة، فلديك خدمة Google Fi، والتي يمكنك استخدامها بدون أي رسوم إضافية في الخارج، والاستفادة من ثلاث شبكات للهاتف المحمول للحصول على اقوى اشارة (إذا كان لديك هاتف متوافق)، وتبدأ أسعار الاشتراك من 30 دولارًا، وتصل إلى 70 دولارًا في الشهر.