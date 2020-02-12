6 تطبيقات مجانية تساعدك على النوم

في كل يوم تظهر الكثير من التطبيقات التي لديها مهمة واحدة فقط وهي: مساعدتنا على الاستيقاظ من النوم بأسرع وأسهل طريقة ممكنة، ولكن هل جربت بعض التطبيقات الأخرى لمساعدتك على النوم؟ في الواقع هناك الكثير منها.

فيما يلي إليك 6 تطبيقات تساعدك على النوم:

1- تطبيق Spotify:

يمكنك إستخدام تطبيق سبوتيفاي ليس فقط للاستماع إلى موسيقاك المفضلة، بل أيضا لبث مجموعة من قوائم التشغيل الموسيقية المتنوعة والتي تساعد على النوم مثل: ألحان البيانو الكلاسيكية وأصوات الطبيعة الهادئة، كل ما عليك فعله هو كتابة (نوم) Sleep في شريط البحث وستجد الكثير من قوائم التشغيل للاختيار من بينها.

هناك أيضا ميزة Sleep timer تعمل في الخلفية الآن، يمكن الوصول إليها بالضغط على النقاط الثلاث، أعلى اليمين، ويمكن ضبط التشغيل للتوقف بعد وقت محدد، أو الاستمرار حتى نهاية المسار الحالي.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على آب ستور.

2- تطبيق Tide:

يقدم تطبيق Tide عدة ميزات مثل: المساعدة على النوم، التركيز، وممارسة التأمل، من خلال بث أصوات طبيعية مثل: أصوات المحيط، وهطول الأمطار، وعدد من الأصوات الأخرى التي يمكنك الوصول إليها مجانًا، ولكن هنالك بعض الأصوات تتطلب منك شرائها.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على آب ستور.

3- تطبيق Relax Melodies:

يتيح لك تطبيق Relax Melodies اختيار أصوات طبيعية أو موسيقية ومزجها ببعض الأغاني لمساعدتك على النوم، بالإضافة إلى توفيره للموسيقى الخاص بممارسة التأمل.

كما يمكن تشغيل بعض الكتب الصوتية، والحصول على بعض النصائح حول تمارين التنفس والاسترخاء، ولكن للوصول لكل هذه المميزات عليك الاشتراك في التطبيق بمبلغ 5 دولارات شهريًا.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على آب ستور.

4- تطبيق Sleep Sounds:

يساعدك هذا التطبيق على الاسترخاء والنوم من خلال اختيار العديد من الأصوات الطبيعة مثل: أصوات المطر، وأصوات التأمل، أو يمكنك أن تصنع مزيجًا خاصًا بك يغطي كل شيء من صوت هطول المطر إلى موسيقى الجيتار. ويدعم التطبيق ميزة عمل الصوت في الخلفية، وميزة جدولة توقيت النوم لإيقاف الصوت تلقائيًا.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متاح لمستخدمي آيفون.

5- تطبيق Brain.fm:

تطبيق يقدم لك أصوات موسيقية مختارة بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي ثبت أنها تساعدك على النوم بشكل عِلمي ومنهجي، أو لجعلك تشعر بالاسترخاء أو التركيز بحسب الموسيقى أو الأصوات التي تختارها، ويمكنك اختيار أصوات مختلفة تساعدك على الاسترخاء، أو النوم العميق، أو النوم ثم الاستيقاظ مرة أخرى.

يقدم لك التطبيق 10 جلسات مجانًا عند استخدام التطبيق للمرة الأولى، ومن بعدها عليك دفع 7 دولارات في الشهر للتمتع بجميع المزايا.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على آب ستور.

6- تطبيق Calm:

هذا التطبيق لديه جميع مميزات تطبيقات المساعدة على النوم مثل: أصوات التركيز والتأمل، لكن هناك خاصية ينفرد بها وهي: إمكانية ضبطه ليقرأ لك قصص قصيرة مريحة قبل النوم والمصممة خصيصًا لمساعدتك على دخول مرحلة الإغفاء قبل الاستسلام للنوم.

يمكنك الحصول على بعض هذه القصص مجانًا، ولكن الوصول لمكتبة القصص الكاملة يتطلب دفع اشتراك شهري قيمته 13 دولارًا.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على آب ستور.