5 نصائح للحفاظ على بطارية جهاز ماك الخاص بك

إذا كنت تقوم بتشغيل جهاز ماك الخاص بك معظم اليوم، فقد يكون من الضروري البحث عن طرق لحفظ البطارية، حيث تتضمن بعض أفضل الطرق لتوفير البطارية على جهاز ماك الخاص بك ضبط إعدادات توفير الطاقة، والتأكد من أن الجهاز يعمل بأحدث البرامج، كما تتضمن النصائح الإضافية إيقاف السطوع وإيقاف تشغيل الواي فاي وإغلاق التطبيقات عندما لا تكون قيد الاستخدام.

فيما يلي نظرة على 5 من أفضل النصائح للحفاظ على عمر البطارية على جهاز ماك

تحديث النظام

يؤثر تشغيل جهاز ماك مع البرامج القديمة سلبًا على عمر البطارية، حيث يتيح لك استخدام أحدث إصدار من macOS على جهاز الحاسب الخاص بك أن تدوم البطارية لأطول فترة ممكنة طوال اليوم، ولتحديث النظام:

افتح تفضيلات النظام عن طريق النقر على أيقونة آبل الموجودة في أعلى الزاوية اليمنى من سطح المكتب ثم تفضيلات النظام.

انقر فوق تحديث البرنامج إذا كنت ترغب في الترقية.

انقر فوق زر ترقية الآن لترقية نظام التشغيل MacOS الخاص بك، كما يمكنك أيضًا تحديد المربع بجوار تحديث جهاز ماك تلقائيًا للحصول على التحديثات بشكل تلقائي.

ضبط إعدادات توفير الطاقة

ربما تكون أفضل خطوة لتوفير البطارية على جهاز ماك هي ضبط إعدادات توفير الطاقة، حيث تقوم ميزة توفير الطاقة تلقائيًا بتعتيم شاشتك وتوقف تشغيل الأقراص الصلبة بالإضافة لإيقاف تشغيل الشاشة لمساعدة البطارية على الاستمرار لفترة أطول.

انقر على أيقونة آبل الموجودة في أعلى الزاوية اليمنى من سطح المكتب ثم تفضيلات النظام ثم افتح توفير الطاقة المشار إليها برمز المصباح.

انقر فوق البطارية في الجزء العلوي من المربع، بعد ذلك حدد المربعات بجوار “ضع الأقراص الصلبة في وضع السكون عندما يكون ذلك ممكنًا” و “أعتم الشاشة قليلاً أثناء تشغيل البطارية”.

استخدم شريط التمرير الموجود أعلى النافذة لتحديد فترة عدم النشاط قبل إيقاف تشغيل الشاشة، حيث يؤدي إيقاف الشريط إلى اليسار إلى إيقاف تشغيل العرض تلقائيًا بعد دقيقة من عدم النشاط، مما يساعدك في توفير البطارية.

يمكنك تحديد المربع الموجود في الزاوية السفلية اليسرى لعرض حالة البطارية في شريط القائمة.

قلل السطوع

توصي آبل بتعتيم شاشتك على أدنى مستوى مريح لتحقيق أقصى عمر للبطارية، حيث يمكنك استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لضبط سطوع الشاشة.

استخدم على أجهزة ماك التي تعمل باللمس أيقونة الشمس لزيادة أو تقليل السطوع، كما يمكنك أيضًا أن تطلب من سيري ذلك أو ضبط السطوع يدويًا في قسم العرض ضمن تفضيلات النظام لديك.

في أجهزة ماك دون شريط اللمس ما عليك سوى الضغط على المفتاح F1 في أعلى اليسار لتعتيم شاشتك أو على المفتاح F2 لزيادة سطوع الشاشة.

إغلاق الواي فاي

سيؤدي إيقاف تشغيل الواي فاي عند عدم استخدامه إلى إحداث فرق كبير في عمر البطارية، حيث يعد هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تعمل على المستندات أو تقوم بتحرير الصور أو تقرأ في وضع عدم الاتصال، بمعنى آخر أغلق الواي فاي عند العمل على جميع المشاريع التي قد تستغرق ساعات ولكنها لا تتطلب الإنترنت.

إغلاق التطبيقات

تأكد من إغلاق جميع التطبيقات التي لا تستخدمها وإنهائها، حيث ستستمر التطبيقات التي تعمل في الخلفية في امتصاص عمر البطارية.