يوتيوب تختبر ميزة جديدة للتبرع إلى أصحاب القنوات

تعمل خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب على اختبار ميزة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى التكسب من خلال تشجيع المتابعين على إظهار الدعم المادي.

وتقوم فكرة الميزة الجديدة، التي تعمل يوتيوب على اختبارها في مناطق معينة، على دعم المتابعين لمنشئي المحتوى من خلال “التصفيق”، وهي تحمل اسم (تصفيق المشاهدين) viewer applause، وتسمح للمستخدمين بشراء صورة تصفيق متحركة تظهر فوق الفيديو الذي يختارون دعمه. يُذكر أن الميزة متاحة الآن تجريبيًا، مما يعني أنها ستكون متاحة فقط لمنشئي المحتوى الذين تدعوهم يوتيوب.

وأكدت شركة يوتيوب لموقع The Verge اختبار الميزة الجديدة وأنها ما تزال في المراحل الأولى، وتسمح للمتابعين بدعم منشئي المحتوى من خلال الحصول على صورة تصفيق مقابل التبرع بمبلغ دولاين، وذلك لجميع مقاطع الفيديو، وليس البث المباشر فقط.

ووفقًا لموقع The Verge، فإن الميزة متوفرة حاليًا في أستراليا، والبرازيل، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة. كما أنها متاحة فقط عبر موقع يوتيوب على أجهزة سطح المكتب.

يُشار إلى أن يوتيوب توفر عددًا من الطرائق التي يمكن لمنشئي المحتوى كسب المال من خلالها، ومن تلك الطرائق: ميزة (الملصقات الممتازة) Super Sticker التي أعلنت الشركة عن إطلاقها في جميع أنحاء العالم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوضحت يوتيوب وقتئذ أن الملصقات الجديدة تستهدف معجبي الصفحات الذين يريدون التواصل وإظهار الدعم مع القنوات المفضلة، وذلك على غرار ميزة الدعم المادي الحالية في الدردشة: (الدردشة الممتازة) Super Chat التي تقول الشركة: إنها توفر طريقة ممتعة لتفاعل منشئي المحتوى والمعجبين معًا خلال الدردشة المباشرة”. ويمكن شراء رسائل Super Chat لإبراز الرسائل ضمن الدردشة المباشرة.

كما يُشار إلى أن ميزتي Super Chat، و Super Stickers ليستا الوحيدتين في إستراتيجية يوتيوب لدعم منشئي المحتوى، إذ توفر لهم أيضًا طرائق أخرى، مثل عضويات القنوات Memberships، والترويج للمنتجات، والعروض الأولية.