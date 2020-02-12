هونر تطلق HONOR 20 في الإمارات العربية المتحدة

أعلنت هونر أن هاتف HONOR 20 الذي حصل على الثناء بفضل تصميمه البارز وقدراته الفائقة في التصوير الفوتوغرافي، سيكون متوفر للشراء في الإمارات العربية المتحدة بسعر 1299 درهم إماراتي ابتداءً من 13 فبراير 2020 لدى متاجر التجزئة المعروفة وكذلك عبر الإنترنت Hihonor.com.

ويمتاز الهاتف الذكي ذو الجودة الممتازة بنظام الكاميرا الرباعية المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل، وتصميم الزجاج الخلفي ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى التقنيات الرائدة في المجال مثل معالج Kirin 980 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo 3.0 والبطارية الجبارة بقوة 3,750 مللي أمبير وخاصية الصوت المحيط 9.1.

يضم نظام الكاميرا الرباعية في هاتف HONOR 20 كاميرا Sony IMX586 الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 16 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا التصوير العميق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو للتقريب بدقة 2 ميجابكسل، وتم تزويد HONOR 20 أيضًا بوضع التصوير الليلي الذي يتيح للمستخدمين الاحتفاظ بلحظاتهم الساحرة بتفاصيل رائعة حتى في البيئة ذات الإضاءة المنخفضة.

تمنح عدسة ماكرو المستخدمين إمكانية إبداعية عبر تزويدهم بمنظور جديد لا تتمكن العين المجردة من رؤيته، وتتيح لهم تصوير التفاصيل المذهلة عن قرب 4 سم، كما تعد مثالية للمصورين الذين يحبون تصوير النباتات والحيوانات، ويستطيع المستخدمون مع قدرة تكبير الأشياء أكثر بـ 3 مرات والتقريب الهجين أكثر بـ 5 مرات والتقريب الرقمي أكثر بـ 30 مرة، تصوير التفاصيل الدقيقة جدًا والتي تعد ميزة مفيدة للمصورين المحبين للطبيعة ممن يرغبون بتصوير الحياة البرية السريعة أو مصوري الشارع الذين يصورون صخب الحياة في المدينة.

يمتاز HONOR 20 بتصميم خلفي مصنوع من الزجاج ثلاثي الأبعاد، وهو متوفر بلون الأزرق الياقوتي أو ميدنايت بلاك، وتم تصميمه على مرحلتين وبدقة لا متناهية عبر تقنية Triple 3D Mesh الأولى في المجال.

وتتضمن المرحلة الأولى تشكيل الطبقة العميقة باستخدام تقنية النانو لنقش ملايين المنشورات المصغرة، وعند الانتهاء من هذه العملية الدقيقة، يجمّع المهندسون طبقات الزجاج واللون والعمق، وعند مرور الضوء عبر المنشورات في طبقة العمق، ينعكس الضوء وينكسر في جميع الاتجاهات.

يمتلك هاتف HONOR 20 شاشة عرض كاملة مقاس 6.26 بوصة تبلغ نسبتها 91.7% مقابل الهيكل العام للهاتف، وتضم الشاشة كاميرا بداخلها 4.5 ملم، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر اتساعاً دون التأثير على تصميم الهاتف.

زُوّد HONOR 20 بتقنيات الصوت والصورة المذهلة، مثل وحدة معالجة الرسوميات Turbo 3.0 الرائدة في المجال والتي تعزز قدرات اللعب على الهاتف وتمنح المستخدمين تجربة بصرية وحسية رائعة.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الاستمتاع بتجربة استماع غامرة بفضل خاصية الصوت المحيط 9.1 بدعم Histen 6.0 والتي تعمل مع جميع أنواع السماعات السلكية واللاسلكية، ويحتوي الهاتف على مايكروفون مزدوج مدمج وخاصية تقليل الضجيج وهي عبارة عن نظام مصمم لتلبية احتياجات عشاق التكنولوجيا والموسيقى.