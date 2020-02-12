منتجات سامسونج الجديدة وارتفاع الحرارة في القطب الجنوبي والمزيد

أعلنت سامسونج بالأمس عن منتجات جديدة خلال حدثها السنوي (Galaxy Unpacked) الذي أُقيم بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، كما سجلت القارة القطبية الجنوبية أعلى ارتفاع في درجة الحرارة.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

أبرز ما أعلنت عنه سامسونج خلال حدث (Galaxy Unpacked):

1- هواتف Galaxy S20:

كشفت شركة سامسونج يوم أمس النقاب عن ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S الرائدة، وهي: Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus، وGalaxy S20 Ultra. والتي تتراوح أسعارها بين 1000 دولارِِ و1400 دولارِِ. وتتميز بدعمها لشبكات الجيل الخامس 5G، والشاشة ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا، والقدرة على تصوير الفيديو بدقة 8K.

2- هاتف Galaxy Z Flip:

أعلنت سامسونج أيضًا عن هاتفها الذكي الثاني القابل للطي والذي يحمل اسم Galaxy Z Flip ويأتي بشاشة مرنة تطوى من أعلى لأسفل، بدلاً من الطي من الجوانب، وسيكون سعره الأساسي هو 1380 دولارًا.

عندما يكون الهاتف مفتوحًا؛ ستجد الشاشة الداخلية بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 2636×1080 بكسلًا، وعندما يُطوى يأخذ الهاتف شكلًا مربعًا،وستجد شاشة خارجية صغيرة من نوع Super AMOLED بمقاس 1.1 بوصة، وبدقة 300×112 بكسلًا، وهي مخصصة لعرض الإشعارات.

3- سماعات Galaxy Buds Plus:

أعلنت سامسونج أيضًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Plus، التي يمكن أن تكون المنافس الجديد لسماعات آبل AirPods. وتتميز بتصميم مشابه إلى حدٍّ ما لسماعات Galaxy Buds الأصلية، لكنها تقدم عددًا من التحسينات تشمل: عمر بطارية أطول – تقول سامسونج أنها تدوم لمدة 11 ساعة – وميكروفونات إضافية توفر ثباتًا صوتيًا لتحسين المكالمات الصوتية، ويصل سعرها إلى 149 دولارًا.

العواقب الكبيرة لارتفاع الحرارة في القارة القطبية الجنوبية:

سجلت (القارة القطبية الجنوبية) Antarctica في الأسبوع الماضي أعلى ارتفاع في درجة الحرارة على الإطلاق ليصل إلى 65 درجة فهرنهايت. هذه المستويات لدرجات الحرارة تسبب ذوبان مخزون القارة من الجليد، وتؤثر على الكائنات الصغيرة مثل: القشريات الصغيرة التي تُسمى (الكريل) krill والتي تكافح بالفعل للعثور على الطعام كلما زاد ذوبان الجليد.

وهذا بدوره يؤثر على الحيوانات الأخرى التي تعتمد على الكريل مثل البطاريق. علاوة على ذلك سيؤدي ذوبان الجليد إلى حدوث تغييرات جذرية من الناحية البيئية.

برنامج أمان جديد من جوجل لتأمين الحملات السياسية:

قامت جوجل بتطوير برنامج أمان جديد مجاني يهدف إلى الحفاظ على أمان معلومات الحملات السياسية في الانتخابات القادمة. تعمل جوجل مع منظمة غير ربحية غير هادفة للربح تُسمى “Defending Digital Campaigns”، والتي ستقوم بتوزيع تدابير السلامة وتعليم موظفي الحملات كيفية تنشيط الحماية.

كما يمكن للمرشحين أيضًا الحصول على تدريب حول كيفية استخدام (الحماية المتقدمة) Advanced Protection للحفاظ على حساباتهم آمنة.

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تعتبر (بايثون) Python هي لغة البرمجة الأكثر شيوعًا بين المطورين المحترفين والهواة، حيث يعتمد عليها في الكثير من المجالات، التي تشمل: تطوير الويب، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، كما أنها ساعدت العام الماضي في تجميع الصور الأولى للثقب الأسود.

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