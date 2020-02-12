كشفت شركة سامسونج يوم أمس النقاب عن ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S الرائدة، وهي: Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus، وGalaxy S20 Ultra، إلى جانب إعلانها عن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip.

تشترك الثلاث هواتف في العديد من الميزات أبرزها: مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، والمعالج القوي، والشاشة ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا – مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر سلاسة -، ودعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

وتعمل الهواتف جميعها بمعالج Snapdragon 865 من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.8 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر، أو معالج Exynos 990 من سامسونج ثماني النوى بتردد 2.7 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر، وكلا المعالجان يقدمان أداءًا ممتازًا، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وتحسينات الكاميرا.

فيما يلي مقارنة بين هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra:

1- هاتف Galaxy S20:

يأتي هاتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 بتصميم أنيق من الزجاج المغطي بطبقة من زجاج Gorilla 6، وإطار من المعدن، مع تمديد إطار الكاميرا الخلفية إلى مستطيل لاستيعاب المزيد من العدسات، وتقليل ثقب الكاميرا الأمامية ونقلها في منتصف الشاشة كما هو الحال في هواتف Galaxy Note 10.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.2 بوصات وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 563 بكسلًا في البوصة الواحدة. كما تدعم تقنية HDR+، ومعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا.

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية واسع جدًا بزاوية 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل واسعة الزاوية، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. يمكنك من خلالها تسجيل فيديو بدقة 8K بسرعة 24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 4K UHD بسرعة 60 إطارًا في الثانية.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وزاوية 80 درجة، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K).

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5؛ بسعة 12 جيجابايت لطراز الجيل الخامس 5G، أو بسعة 8 جيجابايت لطراز الجيل الرابع LTE، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرابايت.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 2 الخاصة بسامسونج، ويأتي ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

يتوافر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الرمادي، والأزرق الفاتح، والوردي، وبسعر يبدأ من 999 دولارًا، وسيبدأ الحجز يوم 21 فبراير الحالي، على أن يصل إلى المستخدمين بتاريخ 6 مارس.

2- هاتف Galaxy S20 Plus:

يشترك هاتف (جالاكسي إس 20 بلس) Galaxy S20 Plus مع هاتف (جالاكس إس 20) في التصميم، والكاميرا الأمامية، ونوع الشاشة، ودقتها ولكن الاختلاف في أنه يضم شاشة أكبر بمقاس 6.7 بوصات.

يأتي هاتف جالاكسي إس 20 بلس بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا بزاوية 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل واسعة الزاوية، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0 والرابعة: عدسة للعمق ToF تُطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

تدعم الكاميرا قدرة تكبير مذهلة بفضل تقنية (Space Zoom) التي تستخدم مزيجًا من (التكبير البصري الهجين) Hybrid Optic Zoom، و(التكبير الفائق الدقة) Super Resolution Zoom -الذي يتضمن تقريب رقمي مدعوم من الذكاء الاصطناعي -، مما يتيح لك التكبير حتى 30 مرة على هاتفي Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus.

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5؛ بسعة 12 جيجابايت لطراز الجيل الخامس 5G، مع ثلاث خيارات لمساحة التخزين الداخلية بسعة 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. بينما يأتي طراز الجيل الرابع بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت فقط، و كلا الإصداران يدعمان زيادة السعة الداخلية من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرابايت.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، ويأتي ببطارية سعتها 4500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

ويتوافر بثلاثة ألوان هي: الأسود، والرمادي، والأزرق الفاتح، ويبدأ بسعر 1199 دولارًا.

3- هاتف Galaxy S20 Ultra:

يشترك هاتف (جالاكسي إس 20 ألترا) Galaxy S20 Ultra مع الهاتفين السابقين في التصميم، ونوع الشاشة ودقتها، ولكن الاختلاف في أنه يضم شاشة أكبر بمقاس 6.9 بوصات.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثانية: بدقة 108 ميجابيكسل واسعة الزاوية، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/3.5. والرابعة: عدسة للعمق ToF تُطلق عليها سامسونج اسم DepthVision. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

يستخدم هاتف (جالاكسي إس 20 ألترا) معالجة الصور المتعددة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتقليل فقد الجودة عند مستويات التكبير العالية بحيث يمكنك تجربة التكبير الفائق الدقة حتى 100X مع رؤية أوضح من أي وقت مضى.

يتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12، أو 16 جيجابايت، مع ثلاث خيارات لمساحة التخزين الداخلية بسعة 128، أو 256، أو 512 جيجابايت، و يمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 1 تيرابايت.وهي متاحة لطرازى الجيل الخامس، والرابع.

يأتي الهاتف ببطارية ذات سعة كبيرة تصل إلى 5000 ميلّي أمبير/الساعة، ويتوافر بلونين فقط هما: الأسود والرمادي، وبسعر يبدأ من 1399 دولارًا.

إليك مقارنة شاملة بين الثلاث هواتف الجديدة من سامسونج:

Galaxy S20 Galaxy S20 Plus Galaxy S20 Ultra المعالج Snapdragon 865 من كوالكوم ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر (الولايات المتحدة) Exynos 990 من سامسونج ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر (الإصدار العالمي). Snapdragon 865 من كوالكوم ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر (الولايات المتحدة) Exynos 990 من سامسونج ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر (الإصدار العالمي). Snapdragon 865 من كوالكوم ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر (الولايات المتحدة) Exynos 990 من سامسونج ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر (الإصدار العالمي). الشاشة 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 563 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.7 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 525 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.9 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 511 بكسلًا في البوصة الواحدة. معدل التحديث 120 هرتزًا. 120 هرتزًا. 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت لطراز الجيل الخامس 5G. 128 جيجابايت فقط لطراز الجيل الرابع. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 12 جيجابايت لطراز الجيل الخامس 5G. 8 جيجابايت لطراز الجيل الرابع LTE. 12 جيجابايت لطراز الجيل الخامس 5G. 8 جيجابايت لطراز الجيل الرابع LTE. 12 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم حتى 1 تيرا بايت. يدعم حتى 1 تيرا بايت. يدعم حتى 1 تيرا بايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة. مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة. مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، واسعة الزاوية، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل واسعة الزاوية، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision. رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا 120 درجة، والثانية: بدقة 108 ميجابيكسل واسعة الزاوية، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/3.5. والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2. كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2. كاميرا أحادية بدقة 40 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2. تصوير الفيديو 8K 8K 8K الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع (4×4 MIMO, Up to 7CA, LTE Cat.20). (واي فاي) Wi-Fi 802.11a. بلوتوث 5.0. شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع (4×4 MIMO, Up to 7CA, LTE Cat.20). (واي فاي) Wi-Fi 802.11a. بلوتوث 5.0. شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع (4×4 MIMO, Up to 7CA, LTE Cat.20). (واي فاي) Wi-Fi 802.11a. بلوتوث 5.0. مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. لايدعم. البطارية 4000 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare. 4500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare. 5000 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare. الألوان الرمادي، والأزرق الفاتح، والوردي. الأسود، والرمادي، والأزرق الفاتح. الأسود، والرمادي. نظام التشغيل أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 2. أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 2. أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 2. الوزن 163 جرامًا. 186 جرامًا. 222 جرامًا. الأبعاد 151.7 × 69.1 × 7.9مم 161.9 × 73.7 × 7.8مم. 166.9 × 76 × 8.8 مم. السعر يبدأ من 999 دولارًا. يبدأ من 1199 دولارًا يبدأ من 1399 دولارًا الحجز يبدأ من 21 فبراير الحالي. يبدأ من 21 فبراير الحالي. يبدأ من 21 فبراير الحالي. تاريخ التوافر 6 مارس. 6 مارس. 6 مارس.