مستخدمي ويندوز 7.. إليكم كيفية استخدام مزايا ويندوز 10

توقفت مايكروسوفت عن دعم نظام ويندوز 7 في 14 يناير 2020 وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاقه لأول مرة الأمر الذي أجبر المستخدمين على الترقية إلى نظام ويندوز 10 وذلك بغية الحصول على تحديثات الأمان.

يملك نظام التشغيل ويندوز 10 الكثير ليقدمه، وفيما يلي بعض أكبر تحديثات المزايا في ويندوز 10 مقارنةً بنظام ويندوز 7.

تحسينات الأمان

يعد الأمان المتطور لنظام التشغيل ويندوز 10 والتصحيحات والتحديثات المستمرة السبب الرئيسي للتبديل إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل، وبعض من أفضل مزايا الأمان تشمل:

Windows Hello: برنامج يستخدم التعرف على الوجه لإلغاء قفل جهازك باستخدام كاميرا الويب الخاصة به، بالإضافة إلى فتح أكثر من عشرة تطبيقات.

Microsoft Defender: يتوفر برنامج مكافحة الفيروسات وبرنامج أمان الإنترنت مجانًا مع نظام التشغيل.

التحديثات التلقائية: على عكس الإصدارات السابقة من نظام التشغيل، يقدم ويندوز 10 تحديثات تلقائية بشكل افتراضي للحفاظ على الأنظمة أكثر أمانًا، حيث يمكنك إيقاف تشغيلها إذا كنت ترغب في ذلك بالانتقال إلى إعدادات ثم اختيار Windows Update بعدها اتجه إلى خيارات متقدمة وقم بالتغيير من تلقائي إلى خيار آخر في القائمة المنسدلة.

قائمة إبدأ

اضغط على رمز ويندوز المألوف في أسفل يمين الشاشة أو على لوحة المفاتيح للعثور على قائمة بتطبيقات وبرامج سطح المكتب، على غرار قائمة “ابدأ” في نظام التشغيل ويندوز 8 ، تشتمل قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز 10 على مربعات مباشرة، أيقونات كبيرة على يمين القائمة بما في ذلك البريد والتقويم والطقس.

يمكنك تخصيص ما تريد مع أي تطبيق تريده، ما عليك سوى فتح قائمة “ابدأ” والنقر فوق كافة التطبيقات والعثور على التطبيق الذي تريد تحويله إلى مربع، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوقه وبعدها انقر فوق علامة الدبوس للبدء، ولإزالة مربع انقر بزر الماوس الأيمن فوقه وانقر فوق إلغاء التثبيت من البداية.

باستخدام نظام التشغيل ويندوز10 يمكنك الوصول إلى قائمة “ابدأ” الثانية الأقل شهرة والتي تساعدك في الوصول إلى مزايا مهمة مثل Command Prompt و Control Panel و Task Manager، وذلك إما بالضغط على مفتاح Windows + X أو بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز ويندوز.

كورتانا

يتوفر مساعد كورتانا الرقمي من مايكروسوفت على أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز10، حيث يعمل كورتانا كمساعد شخصي على غرار سيري من آبل، ويعمل عن طريق الأوامر الصوتية للمساعدة في مهام مثل جدولة وقراءة أو تلخيص بريدك الإلكتروني.

متصفح إيدج

قل وداعًا لبرنامج Internet Explorer مع نظام التشغيل الجديد من مايكروسوفت، حيث قدمت الشركة متصفح إيدج لاستبدال الدعامة الأساسية القديمة، في يناير أطلقت الشركة إصدارًا جديدًا من إيدج مبني على نفس المحرك الذي يدفع متصفح جوجل كروم مما يجعله أكثر توافقًا مع مواقع الويب الحديثة من أجل تجربة تصفح أفضل.

يمكنك تنزيل متصفح إيدج الجديد على نظام التشغيل ويندوز 10 من خلال الانتقال إلى صفحة Microsoft Edge على الويب ، وتحديد ويندوز والنقر فوق تنزيل.

تحديثات مستمرة

بخلاف نظام التشغيل ويندوز7، تقوم مايكروسوفت باستمرار بتحديث نظام التشغيل ويندوز10 لحل مشكلات الأمان وجعل الأجهزة تعمل بشكل أفضل، وهذا جزء من تحرك مايكروسوفت لجعل ويندوز يعمل أكثر مع تحديثات مستمرة بدلاً من إصدار جديد تمامًا.

للتحقق من وجود تحديثات انتقل إلى ابدأ واتجه إلى الإعدادات بعدها اختر التحديث والأمان، وأسفل Windows Update انقر فوق التحقق من وجود تحديثات.

تأتي تحديثات المزايا الرئيسية مرتين في السنة، وآخرها تحديث نوفمبر 2019، حيث أضاف هذا التحديث بعض مزايا الإنتاجية الجديدة مثل القدرة على إنشاء أحداث مباشرة من نشرة التقويم على شريط المهام دون الحاجة إلى فتح تطبيق التقويم.