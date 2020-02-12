كيفية مشاركة معاملات Apple Card الخاصة بك مع تطبيقات التمويل

أعلنت آبل عن بطاقتها الائتمانية Apple Card في 25 مارس 2019 بالتعاون مع بنك Goldman Sachs، وأضافت آبل في الفترة الأخيرة دعمًا لمشاركة معاملاتك المالية الشهرية مع تطبيقات الميزاينة التابعة لجهات الخارجية في محاولة لمساعدتك على تأمين معظم البيانات الخاصة بك.

حيث لا يمكنك ببساطة توصيل بطاقة Apple Card الخاصة بك بأي خدمة للميزانية تفضلها كما تفعل مع البنوك الأخرى وبطاقات الائتمان، على الأقل في الوقت الحالي يتعين عليك تصدير معاملات الإنفاق الشهرية الخاصة بك عبر ملف CSV “قيم مفصولة بفواصل” أو ملف “OFX “Open Financial Exchange، والذي يمكنك استخدامه مع تطبيقات التمويل الشخصي الخاصة بك، وسنتناول في هذا الموضوع طريقة تصدير معاملات بطاقة Apple Card الخاصة بك حتى تتمكن من استيرادها إلى تطبيق التمويل أو الميزانية.

كيفية تصدير معاملات بطاقة Apple Card الخاصة بك إلى جدول بيانات

افتح تطبيق Wallet على جهاز آيفون الخاص بك.

اضغط على بطاقة Apple Card الخاصة بك.

انقر على رصيد البطاقة.

حدد البيان الشهري الذي تريد تصديره.

اضغط على تصدير المعاملات.

حدد إما CSV أو OFX، تدعم معظم تطبيقات التمويل OFX.

حدد طريقة حفظ الملف من جدول المشاركة.

سيؤدي ذلك إلى إنشاء ملف، يمكنك استيراده إلى برنامج الميزانية أو التمويل المفضل إذا كان مدعومًا، وسيكون لكل شركة طريقة مختلفة لاستيراد المعاملات، حيث يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بتطبيق التمويل الشخصي للحصول على معلومات إضافية، أما إذا كنت لا ترى هذا الخيار في تطبيق التمويل الشخصي الخاص بك فتحقق من الشركة لمعرفة ما إذا كان الاستيراد مدعومًا أم لا.