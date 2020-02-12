كيفية العثور على سماعات AirPods المفقودة

أي شخص يمتلك زوجًا من سماعات آبل AirPods أو AirPods Pro قد وضعهم في غير مكانهم مرة واحدة أو مرتين، ومن السهل خسارة سماعات الأذن اللاسلكية الصغيرة، لكن لحسن الحظ ابتكرت آبل العديد من الأدوات لمساعدتك في العثور على سماعات الرأس الخاصة بك بسرعة وسهولة.

كيفية العثور على AirPods المفقودة باستخدام آيفون أو آيباد أو iPod touch

واحدة من أسهل الطرق للعثور على AirPods هي استخدام خدمة Find My المدمجة في الشركة، وأفضل ما في الخدمة هو أنك لست مضطرًا لتسجيل السماعات مباشرة مع الخدمة، فإذا كنت تستخدم بالفعل آيفون أو آيباد أو iPod Touch مسجلاً في Find My، فإن توصيل زوج من AirPods بالجهاز سيمكن ميزة Find My لسماعاتك تلقائيًا.

إذا فقدت السماعات الخاصة بك في مكان قريب نوعًا ما، يمكنك استخدام Find My للعثور عليها بسرعة مرة أخرى، ولسوء الحظ إذا كانت السماعات الخاصة بك خارج النطاق، فلن تتمكن الخدمة سوى من إظهار مكان آخر اتصال، حيث يمكن أن يساعدك ذلك على تتبع السماعات الخاصة بك.

للعثور على AirPods الخاصة بك باستخدام جهاز آيفون أو آيباد أو iPod touch، اتبع التعليمات التالية:

افتح تطبيق Find My.

اختر علامة تبويب الأجهزة

اختيار AirPods الخاص بك.

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، يمكنك القيام بما يلي بدلاً من ذلك:

انتقل إلى iCloud.com .

قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك.

افتح Find iPhone.

اضغط فوق خيار كافة الأجهزة ثم انقر فوق AirPods.

كيفية العثور على السماعات عن طريق استخدام الصوت

إذا كنت تعرف أن السماعات في مكان ما بالقرب منك ولكن لا يمكنك تحديد موقعها، فيمكنك استخدام الصوت لتحديد موقعها، فقط اطلب من شخص ما الاتصال بهاتفك المحمول عندما يتعذر عليك العثور عليها، حيث يمكنك جعل السماعات تصدر صوتًا لمساعدتك في العثور عليها، وقد يكون ذلك مفيدًا أكثر من النظر إلى موقع GPS الخاص بسماعات آبل الخاصة بك إذا كنت في منزلك أو مكتبك على سبيل المثال.

للعثور على السماعات الخاصة بك عن طريق تشغيل صوت ما عليك سوى اتباع التعليمات التالية:

افتح تطبيق Find My.

اختر علامة تبويب الأجهزة

قم باختيار AirPods.

انقر فوق تشغيل الصوت.

ماذا تفعل إذا كانت سماعات AirPods غير متصلة؟

إذا حاولت تحديد موقع السماعات الخاصة بك باستخدام Find My ولكنك اكتشفت أنها غير متصلة بالإنترنت فلن تتمكن من رؤية موقع GPS الخاص بسماعات الأذن أو تشغيل الصوت لمساعدتك في تحديد موقعهم، وستحصل ببساطة على رسالة “لم يتم العثور على الموقع” في التطبيق.

لكن يمكنك الوصول إلى آخر موقع معروف لها، مما قد يساعدك في تضييق نطاق البحث، ويمكنك أيضًا الحصول على إشعار عندما تعود AirPods للاتصال بالإنترنت وذلك في حالة قيام شخص آخر بالعثور عليها وحاول استخدامها.