سناب شات تحتفي بالقصر الفريد في السعودية عبر تقنية الواقع المعزز

تعاونت شركة سناب شات والهيئة الملكية لمحافظة العلا لإضفاء بعد فني جديد على معرض “ديزيرت إكس العلا” عبر أول عدسة Landmarker في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال الحدث، يتم عرض الأعمال التي ابتكرها كل من الفنانة زهرة الغامدي من السعودية وإلسيد من تونس وليتا ألبكيركي من الولايات المتحدة على “قصر الفريد”، أول موقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم إلى قائمة المواقع التي تدعمها عدسة Landmarker، وباستخدام عدسة محددة، سيحظى مستخدمو التطبيق بفرصة اختبار تجربة واقع معزز مشوقة عبر الأعمال الفنية التي أبدعها الفنانون.

وقالت نورة الدبل، المديرة الثقافية والفنية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: “شهدنا انطلاق فعاليات معرض ديزيرت إكس العلا بشغف كبير، والذي يمثل أول تعاون دولي لديزرت إكس، وذلك ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة لهذا العام، وشهد الحدث توافد الفنانين من مختلف أنحاء العالم لعرض أعمالهم الفنية الإبداعية في صحراء محافظة العلا التي تحتضن مجموعة من أبرز المواقع التاريخية والأثرية، وتسهم سناب شات عبر مشاركتها في استعراض المشهد الساحر لمحافظة العلا من خلال منظور جديد كليًا يجمع بين العراقة التاريخية والتقنيات المعاصرة”.

ويمكن لمستخدمي سناب شات تفعيل هذه الميزة لدى اقترابهم من موقع قصر الفريد من خلال التنبيه الذي سيظهر على الشاشة للبحث عن أيقونة الموقع، وستكون العدسة التي تم إطلاقها تحت رعاية الهيئة الملكية لمحافظة العلا أول خيار في قائمة Lens Carousel، ولدى توجيه الكاميرا في هواتفهم الذكية تجاه قصر الفريد، يمكن لمستخدمي سناب شات مشاهدة أعمال الفنانين الثلاثة على مدار 6 أسابيع، حيث سيتم عرض أعمال كل فنان على حدة لمدة أسبوعين، وستكون كل واحدة من هذه التجارب مخصصة لأعمال فنان من الثلاثة وستحظى بنمط موسيقي مميز لتمنح مستخدمي سناب شات تجربة متكاملة.

من جانبها، قالت زهرة الغامدي، الفنانة السعودية المشاركة في معرض ديزيرت إكس العلا: “سررت باختياري ضمن الفنانين الذين سيتم عرض أعمالهم على قصر الفريد عبر عدسة سناب شات، فهذه التقنية الرائعة ستسهم في تحويل عملي الفني إلى تجربة تفاعلية استثنائية، لا سيما أن تقنيات الواقع المعزز أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تفاعل الأفراد مع الأعمال الفنية عبر منحهم تجارب مشاهدة تفاعلية استثنائية”.

تجدر الإشارة إلى أن Landmarkers هي مجموعة من العدسات التي أطلقتها سناب في عام 2019 وتتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب واقع معزز تضعهم في قلب أشهر المواقع والمعالم حول العالم مباشرة عند التقاطهم للصور باستخدام التطبيق.