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جوجل ستطلق إحدى أهم مزايا Galaxy Z Flip للمزيد من هواتف أندرويد

جوجل ستطلق إحدى أهم مزايا Galaxy Z Flip للمزيد من هواتف أندرويد
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أكدت شركة جوجل لموقع The Verge أن إحدى أهم مزايا هاتف (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip الذي أعلنت عنه شركة سامسونج يوم الثلاثاء قادمة إلى المزيد من هواتف أندرويد.

وأعلنت سامسونج – أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم – أمس الثلاثاء عن الجيل الجديد من هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20، بالإضافة إلى ثاني هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها، وهو (جالاكسي زد فليب).

وجاء الهاتف الذي يمتاز بأنه أول هاتف قابل للطي مع زجاج حماية فائق الرقة بدلًا من البلاستيك المستخدم في غيره من الهواتف في هذه الفئة بميزة تسمح بفصل الشاشة إلى قسمين، الأول في النصف العلوي من الشاشة القائم، والآخر في النصف السفلي.

ونقل موقع The Verge عن شركة جوجل – المالكة لنظام التشغيل أندرويد، الذي يعمل به هاتف (جالاكسي زد فليب) – أن شركات أخرى سوف تكون قادرةً قريبًا على دعم هذه الميزة في هواتفها.

جوجل ستطلق إحدى أهم مزايا Galaxy Z Flip لهواتف أندرويد الأخرى
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ويمكن للميزة – التي تطلق عليها سامسونج اسم (وضع فلكس) Flex Mode – تقسيم الشاشة إلى قسمين قياس كل منهما 4 بوصات ويعرض نوعين مختلفين من المحتوى، أثناء استخدام التطبيقات. وأعطت سامسونج مثالًا على مشاهدة فيديو من يوتيوب في القسم العلوي، والبحث عن مقاطع فيديو أخرى وقراءة التعليقات في القسم السفلي.

وقالت سامسونج: إنها تعاونت مع جوجل على تصميم (وضع فلكس) لهاتف (جالاكسي زد فليب)، والآن يبدو أن هذه الميزة لن تكون حصريةً للهاتف القابل للطي الجديد من سامسونج.

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