تعرف على حجم الدقيقة الواحدة من فيديو 8K على Galaxy S20

أعلنت شركة سامسونج أمس الثلاثاء عن هواتفها الرائدة الجديدة (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا)، وهي الأولى في دعم تسجيل الفيديو بدقة 8K.

ولكن من المعروف أنه كلما زادت دقة الفيديو زد حجمه، لذا نبَّهت سامسونج إلى أن حجم الدقيقة الواحدة من مقاطع الفيديو بدقة 8K التي تُسجَّل بواسطة الهواتف يبلغ 600 ميجابايت، وهو حجم كبير مقارنةً بحجم الدقيقة الواحدة لفيديو 4K والبالغ 350 ميجابايت، ولكنه في الوقت نفسه مثير للإعجاب، بالنظر إلى أن دقة فيديو 8K تساوي أربعة أضعاف فيديو دقة 4K، لذا حسابيًا قد يكون حجم الدقيقة الواحدة نحو 1.2 جيجابايت.

ومع أن سامسونج تمكنت من جعل حجم الدقيقة الواحدة من فيديو 8K لا يتجاوز 600 ميجابايت، إلا أن تصوير العديد من مقاطع الفيديو بهذه الدقة قد يستهلك ذاكرة التخزين، لذا حددت الشركة الحد الزمني الأقصى لمقاطع الفيديو الواحد بخمس دقائق فقط، والتي تساوي نحو 3 جيجابايت.

يُشار إلى أن مقاطع الفيديو بدقة 8K التي يمكن لهواتف (جالاكسي إس20) الجديدة تُسجَّل بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وهو معيار صناعة الأفلام في هوليوود، والكثير من القنوات التلفازية. ولا يمكن تصوير الفيديو الفائق الدقة بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بالنظر إلى الحد الأقصى الذي يمكن لمعالجي (سنابدراجون 865)، و(إكزينوس 990) تصويره هو 30 إطارًا في الثانية.