تسببت كثرة الخدمات والمواقع والتطبيقات في زيادة الحاجة لاستخدام العديد من كلمات المرور، وهذا ما يجعل غالبية المستخدمين يتخلون عن إنشاء كلمة مرور مختلفة لحساباتهم على كل خدمة أو تطبيق، حيث يقومون باستخدام كلمة المرور نفسها لعدة حسابات. وهذا يؤدي إلى وجود الكثير من المخاطر الأمنية التي تهدد هذه الحسابات.

فيما يلي 5 تطبيقات تسهل عليك إدارة كلمات المرور الخاصة بحساباتك:

1- تطبيق 1Password:

يتميز تطبيق 1Password بأنه سهل الاستخدام، ويمكنك استخدامه لإنشاء كلمات مرور قوية عشوائية، أو رموز مصادقة ثنائية2FA؛ كما يدعم أيضًا مفاتيح الأمان U2F.

ويدعم ميزة المزامنة ليسهل عليك الوصول للبيانات على جميع الأجهزة. ويوجد منه إصدار مجاني، ولكن للإستفادة من كل المميزات يمكنك الاشتراك في الإصدار المدفوع، والذي سيكلفك 36 دولارًا سنويًا.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور. كما يوجد منه إصدارات لكل من:ويندوز، وMacOS وكروم أو إس.

2- تطبيق LastPass:

يعتبر تطبيق LastPass أحد أكثر تطبيقات إدارة كلمات المرور شيوعًا، ويوفر لك توازنًا جيدًا في الميزات لكل من مستويات التسعير الخاصة به، فهناك خطة مجانية قوية، وخطة عائلية لعدد لما يصل إلى 6 أشخاص بسعر 48 دولارًا، بحيث يمكنك الحفاظ على أمان أسرتك بأكملها.

كما يدعم ميزة (التحديات الأمنية) لمساعدتك على تغيير كلمات المرور عند ظهور تهديدات محتملة لحساباتك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور، وكما يوجد إضافة لمتصفح جوجل كروم.

3- تطبيق Dashlane:

يتمتع هذا التطبيق بتصميم جيد وسهل الاستخدام، حيث يتيح لك استبدال كلمات المرور الضعيفة في ثوانٍ باستخدام ميزة (مبدل كلمة المرور المؤتمت) Password Generator، ويدعم نماذج الملء التلقائي التي تعتبر مهمة لمحبي التسوق عبر الإنترنت.

يأتي إصدار Dashlane Premium مع شبكة VPN، ومتصفح آمن منفصل وميزة (Dark Web Monitor) لتنبيهك إذا ظهرت معلوماتك في خروقات البيانات. بالإضافة إلى خدمة التأمين على سرقة الهوية.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق Enpass:

يتوفر التطبيق على أي نظام تشغيل قد ترغب فى استخدامه عليه، وهو مصمم بشكل جيد، وبدلًا من دفع اشتراك شهري فإنه يوفر لك عملية شراء لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى عدم تخزينه أي بيانات لك على خوادمه.، وبدلاً من ذلك، يقوم بمزامنة vault من خلال حساباتك في خدمات التخزين السحابية مثل: Google Drive، أو Dropbox لحفظ بياناتك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

5- تطبيق RememBear:

يتيح لك هذا التطبيق إنشاء كلمات مرور قوية جدًا، وتخزينها واستخدامها بسهولة عبر أجهزتك، كما يتمتع بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويدعم ميزة تسجيل الدخول تلقائيًا.

يمكنك استخدامه مجانًا على جهاز واحد، وإذا أردت ميزات مثل: النسخ الاحتياطي أو المزامنة فعليك الترقية إلى الإصدار المدفوع، والذي يكلفك 3 دولارات شهريًا، أو 36 دولارًا في السنة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.