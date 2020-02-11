يمنحنا التطور التكنولوجي فرص رائعة لإنجاز المهام من أي مكان وفي أي وقت، إلا أن استخدامنا للأجهزة المحمولة طول الوقت يُسبب ضياع الكثير من الوقت مما يجعلنا أقل إنتاجية.

لحسن الحظ؛ معظم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر التي نستخدمها الآن لديها أيضًا إعدادات مدمجة، أو أدوات وتطبيقات إضافية يمكن أن تساعدك على زيادة إنتاجيتك عند استخدام أجهزتك للعمل.

فيما يلي 5 أدوات تقنية تساعدك على زيادة الإنتاجية أثناء العمل:

1- تطبيق ManicTime لتتبع الوقت:

هناك مجموعة كبيرة من أدوات تتبع الوقت وتعطينا فكرة عن عدد الساعات التي نقضيها في تصفح الويب، واستخدام التطبيقات المختلفة على أجهزتنا. وأفضل شيء في هذه الأدوات أنها تعمل في الخلفية وتسجل استخدامك تلقائيًا. وبعد استخدامها لمدة أسبوع على الأقل، سيكون لديك فكرة جيدة حول طريقة قضائك للوقت.

يتيح لك تطبيق ManicTime تتبع الوقت الذي تقضيه داخل كل تطبيق على جهازك، مما يساعدك في تحديد المشروع الذي يأخذ من وقتك أكثر، ويمكنك أن تقرر ما إذا كان هذا المشروع يستحق بالفعل الوقت الإضافي.

يتعقب ManicTime أيضًا مواقع الويب التي تقوم بزيارتها والمدة التي تقضيها في كل منها، كما يتتبع الوقت الذي تقضيه بعيدًا عن الكمبيوتر، ويمكنك إنشاء ملاحظة حول ما كنت تفعله.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة ويندوز، وماك، ولينكس، ولمستخدمي أجهزة أندرويد أيضًا على جوجل بلاي. وبالنسبة لمستخدمي نظام (آي أو إس) iOS يمكنهم تجربة تطبيق Moment المجاني الذي يقدم الميزات نفسها تقريبًا.

2- تطبيق TrendMicro لحظر التطبيقات:

إذا وجدت أنك تهدر الكثير من الوقت في استخدام بعض المواقع مثل: مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكنك من خلال تطبيق (TrendMicro Mobile Security) قفل التطبيقات التي تستخدمها بكثرة، كما أنه تطبيق أمان أيضًا، حيث يضم العديد من الميزات التي تتيح لك تأمين جهازك بسهولة.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي نظام أي أو إس على آب ستور.

الجدير بالذكر أن أنظمة التشغيل الرئيسية – ويندوز، و(ماك أو إس) macOS وiOS – توفر جميعها أدوات الرقابة الأبوية التي يمكنك تفعيلها واستخدامها لنفسك.

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS: انتقل إلى الإعدادات، ثم خيار عام، ومن خيار (قيود) Restrictions يمكنك تفعيل الرقابة الأبوية وحظر تطبيقات محددة.

يمكن لمستخدمي نظام macOS: الوصول إلى هذا الإعداد من تفضيلات النظام.

يمكن لمستخدمي ويندوز: العثور عليه من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم خيار الحسابات، ثم خيار العائلة والأشخاص الآخرون.

3- المساعد الصوتي للتذكير بالمهام:

يمكنك الاعتماد على المساعدات الصوتية المدمجة في أنظمة التشغيل لتذكيرك بإجراء مكالمة مهمة، أو مواعيد الاجتماع، أو إنهاء عرض تقديمي، وغير ذلك الكثير مما يساعدك على إنجاز المهام المطلوبة في وقتها دون تأخير.

وللقيام بذلك يمكنك استخدام المساعد (سيري) على أجهزة آبل، أو مساعد جوجل على أجهزة أندرويد، أو المساعد (كورتانا) Cortana على نظام ويندوز.

4- تطبيق Swipes للتخطيط:

يساعدك تطبيق Swipes على جمع كل المهام تلقائيًا في مكان واحد، وتنظيمها وفقًا لأولوياتك الشخصية، ثم العمل على مهمة تلو الأخرى لتحقيق تركيز أفضل.

يتيح لك Swipes التخطيط ليومك؛ مع التركيز على ما هو مهم حقًا، لمساعدتك على تحسين عاداتك وسير عملك، وعند البدء في استخدامه سرعان ما تجد نفسك تقضي وقتًا أقل في تنظيم الجدول الزمني الخاص بك.

5- تطبيق Time Out لأخذ استراحة:

من المهم أن تتذكر أخذ قسط من الراحة على مدار اليوم، حيث تشير التقارير إلى أن ذلك يساعدك لتكون أكثر إنتاجية، ويوجد بعض التطبيقات المجانية التي تذكرك بموعد الابتعاد عن الجهاز تلقائيًا.

بالنسبة لمستخدمي أجهزة ماك يعتبر تطبيق Time Out خيارًا مثاليًا، حيث يتيح لك جدولة فترات راحة مدتها من 5 إلى 10 دقائق كل ساعة وفترة راحة “صغيرة” مدتها ثوانٍ كل 15 دقيقة. ويمكن لمستخدمي نظامي ويندوز، ولينكس الاعتماد على تطبيق Workrave الذي يقدم الميزات نفسها.