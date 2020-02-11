أدت التطورات الكبيرة التي طرأت على مجال البرمجيات إلى ظهور العديد من الأنظمة والأدوات التي تساعد مسؤولي المبيعات في متابعة كل شيء عن العملاء، ابتداءً من اهتمامهم بالمنتج أو الخدمة، وحتى اتمام عملية البيع والمتابعة بعد البيع.

فيما يلي 5 أدوات تساعد مسؤولي المبيعات على تعزيز عملهم:

1- نظام CRM لإدارة علاقات العملاء بفاعلية:

أنظمة إدارة علاقات العملاء تعرف اختصارًا بـ CRM Systems، وهي في الأساس تطبيقات ويب تعتمد غالبًا في عملها على الحوسبة السحابية مما يوفر مزامنة لحظية للبيانات بين الأجهزة المختلفة، لتمكين مسؤولي المبيعات من الوصول للبيانات في أي وقت ومن أي مكان.

توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء الجيدة خدمات لا تقدر بثمن لفرق المبيعات، حيث تساعد في تتبع العملاء المحتملين، وتنظيم المعلومات لتحسين دورة المبيعات، وكذلك أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا.

2- خدمة بريد إلكتروني ذكية لتوفير الوقت:

أصبح البريد الإلكتروني جزءًا مهمًا من حياتنا اليومية مما يستدعي التركيز بشكل خاص عليه، فالتعامل مع البريد الإلكتروني يستغرق بعض الوقت، والوقت في مجال المبيعات هو المال.

لتتمكن من توفير الوقت فأنت بحاجة إلى تطبيق بريد إلكتروني يساعد في أتمتة الإجراءات، ويدعم عملية المبيعات وليس مجرد أداة تساعد في جدولة رسائل البريد الإلكتروني.

تتيح أداة Mixmax لفرق المبيعات تخصيص اتصالات البريد الإلكتروني لتعميق المشاركة، وتقصير دورات المبيعات وضمان المتابعة الذكية. كما توفر وظائف إضافية في رسائل البريد الإلكتروني، وتتكامل مع معظم أنظمة CRMs.

3- أداة تنبيهات جوجل لمواكبة التطورات:

تساعدك خدمة (تنبيهات جوجل) Google Alerts على مواكبة التطورات والبقاء على اطلاع دائم على الأخبار والأحداث، من خلال تلقي التنبيهات عندما تُنشر مواضيع معينة على الإنترنت، وذلك من خلال إدخال بعض المصطلحات ذات الصلة بمجال عمل شركتك، وهو ما يساعدك على تعزيز الاتصال مع العملاء المحتملين، والعملاء الحاليين على حد سواء.

4- الاستعانة بالكتب الصوتية لتعزيز المعرفة:

يعطي مسؤولو المبيعات الناجحين الأولوية للتعليم المستمر، وتعتبر الكتب الصوتية أداة جيدة للمساعدة في ذلك، حيث تتيح تعلم الإستراتيجيات والتقنيات الجديدة، وتطوير أسلوب محادثاتك مع العملاء.

5- استغلال منصات التواصل الاجتماعي لبناء مجتمعك:

يمكنك استغلال منصات التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك أو إنستاجرام لتنمية شبكتك معارفك، كما تعتبر منصة (لينكدإن) LinkedIn أداة مفضلة لمسؤولي المبيعات.

يمكنك استخدام لينكدإن للتواصل وتسويق المحتوى من خلال نشر مقالات ذات صلة بمجال عملك. كما يمكن لتطبيقات مثل: Eventbrite و Meetup مساعدتك في إيجاد مجتمعات متخصصة لبناء علاقات عمل مستديمة.