كيف تصل للشركات التي تقوم بمشاركة بياناتك مع فيسبوك؟

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة (النشاط خارج فيسبوك) Off-Facebook Activity عالميًا في نهاية الشهر الماضي، وهي الميزة الجديدة التي تتيح لك الاطلاع على البيانات التي تشاركها التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن نشاطك مع فيسبوك، والتحكم فيها.

تتيح لك هذه الميزة تتبع بياناتك التي يمكن لتطبيقات الجهات الخارجية الوصول إليها، وكيفية استغلالها لهذه البيانات. كما يمكنك من خلالها إخبار فيسبوك بفصل أي معلومات شاركتها المنصة عن حسابك، وسوف تتوقف عن عرض الإعلانات المستهدفة التي تستغل هذه البيانات.

سنستعرض اليوم كيفية الوصول إلى الشركات التي تقوم بمشاركة بياناتك مع فيسبوك، وكيفية استخدام هذه الميزة لحماية خصوصيتك.

أولًا؛ كيفية الوصول إلى الشركات التي تقوم بمشاركة بياناتك مع فيسبوك:

انتقل إلى حسابك على فيسبوك.

اضغط على قائمة (الإعدادات) Settings.

من القائمة الموجودة على يسار الشاشة؛ اضغط على علامة تبويب (معلومات فيسبوك الخاصة بك) Your Facebook Information.

ستجد على اليمين خيار (النشاط خارج فيسبوك) Off-Facebook Activity؛ اضغط على زر (معاينة) View المجاور له.

سيظهر لك العنوان (نشاط خارج فيسبوك) مع ظهور بعض التطبيقات أو مواقع الويب التي قامت بمشاركة بياناتك مع فيسبوك خلال الفترة الأخيرة .

اضغط على أي تطبيق أو موقع لمعرفة المزيد من التفاصيل.

يمنحك الضغط فوق أي من تفاصيل النشاط مزيدًا من المعلومات حول الخدمة نفسها، لكنه لا يعرض لك بالضبط البيانات التي تمت مشاركتها مع فيسبوك.

كيفية إيقاف تشغيل مشاركة النشاط في المستقبل على فيسبوك:

إذا لم تعد ترغب في استمرار مشاركة التطبيقات الخارجية والمواقع لبياناتك مع حسابك على فيسبوك، فيمكنك إدارة النشاط المستقبلي في تطبيقات ومواقع محددة، من خلال الخطوات التالية:

اضغط على أي تطبيق أو موقع ويب تريد إدارة نشاطه المستقبلي.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (إيقاف النشاط في المستقبل من) Turn off future activity from، واضغط عليه.

اضغط على زر (إيقاف التشغيل) Turn Off ، مع العلم أن إيقاف تشغيل مشاركة النشاط في المستقبل قد يؤثر على وظيفة أحد التطبيقات أو مواقع الويب التي تستخدمها بانتظام.

بمجرد الانتهاء اضغط على (إغلاق) Close.

ملاحظة: لا يؤدي إيقاف النشاط في المستقبل إلى حذف أي نشاط سابق؛ ولكن يخفيه فقط ويمنع ظهور أي شيء تم استلامه من الآن فصاعدًا في قائمة النشاط خارج فيسبوك.

كيفية إدارة نشاطك خارج فيسبوك:

تتضمن ميزة النشاط خارج فيسبوك بعض الخيارات التي تتيح لك التحكم في بياناتك، أو تنزيلها، وغير ذلك. وللوصول لهذه الخيارات اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك على فيسبوك، ثم توجه إلى قائمة النشاط خارج فيسبوك.

ومن القائمة الموجودة على الجانب الأيمن من الصفحة؛ اضغط على خيار (إدارة نشاطك خارج فيسبوك).

اضغط على خيار (إدارة نشاط المستقبل) Manage Future Activity.

لإيقاف تشغيل هذه الميزة تمامًا، اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (Future off-Facebook Activity) ليصبح في وضع إيقاف التشغيل.

ستظهر نافذة حوار تحتوي على قائمة ببعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند إيقاف تشغيل هذه الميزة. قم بالضغط على (إيقاف التشغيل) Turn Off لتأكيد الإجراء.

لا يؤدي إيقاف النشاط خارج فيسبوك في المستقبل إلى منع الشركات والمؤسسات من إرسال معلومات تتعلق بالتطبيقات ومواقع الويب التي تستخدمها إلى فيسبوك. بل ستُفصل البيانات عن حسابك، ولكن سيظل فيسبوك يستخدمها في الإعلانات. وللاطلاع على قائمة بجميع التطبيقات ومواقع الويب التي قمت بإيقاف تشغيلها:

اضغط على خيار Activity You’ve Turned Off.

كيفية حذف سجل نشاطك من فيسبوك:

إذا كنت تريد حذف سجل النشاط خارج فيسبوك، فهي عملية سهلة، ولكن انتبه: إذا قمت بمسح سجل نشاطك، فسوف تقوم بعض التطبيقات ومواقع الويب بتسجيل الخروج إذا كنت تستخدمها في عمليات (تسجيل الدخول باستخدام فيسبوك) Sign in with Facebook.

سجّل الدخول إلى حسابك، ثم توجه إلى قائمة الأنشطة خارج فيسبوك، واضغط على (حذف السجل) Clear History.