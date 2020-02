كيفية استخدام وضع Ambient على هواتف أندرويد

تم الإعلان عن وضع Ambient على نظام أندرويد في نوفمبر 2019، حيث يقوم بتحويل هاتفك إلى إطار صور رقمي أو وحدة تحكم للموسيقى وغير ذلك الكثير عن طريق مساعد جوجل الذكي.

وقال Arvind Chandrababu، مدير المنتج لمساعد جوجل في وقت إطلاقه: “إن الهدف من وضع Ambient هو مساعدتك على إنجاز الأمور بشكل أسرع، وتوقع احتياجاتك، وإنجاز مهامك في أسرع وقت ممكن”.

ظهرت هذه الميزة لأول مرة في IFA 2019 على أجهزة نوكيا، لكنها الآن تنتشر على هواتف ون بلس الذكية أيضًا، كما تتوفر على هواتف سوني إكسبيريا و Transsion و شاومي، وأجهزة الحاسب اللوحية من لينوفو التي تعمل بنظام أندرويد 8.1 أو أعلى.

توفر ون بلس الآن الوضع الجديد بواسطة مساعد جوجل على أجهزة ون بلس 3 وما بعده، وذلك بالشراكة مع جوجل.

Boost your productivity with a proactive Google Assistant experience courtesy of @Android’s Ambient Mode, now available on #OxygenOS.

Learn more 👉 https://t.co/QchAW8OaEc pic.twitter.com/wS69CrrW1R

— OnePlus (@oneplus) February 11, 2020