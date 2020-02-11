نصائح تكنولوجية

كيفية استخدام وضع Ambient على هواتف أندرويد

Ambient
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تم الإعلان عن وضع Ambient على نظام أندرويد في نوفمبر 2019، حيث يقوم بتحويل هاتفك إلى إطار صور رقمي أو وحدة تحكم للموسيقى وغير ذلك الكثير عن طريق مساعد جوجل الذكي.

وقال Arvind Chandrababu، مدير المنتج لمساعد جوجل في وقت إطلاقه: “إن الهدف من وضع Ambient هو مساعدتك على إنجاز الأمور بشكل أسرع، وتوقع احتياجاتك، وإنجاز مهامك في أسرع وقت ممكن”.

ظهرت هذه الميزة لأول مرة في IFA 2019 على أجهزة نوكيا، لكنها الآن تنتشر على هواتف ون بلس الذكية أيضًا، كما تتوفر على هواتف سوني إكسبيريا و Transsion و شاومي، وأجهزة الحاسب اللوحية من لينوفو التي تعمل بنظام أندرويد 8.1 أو أعلى.

وضع Ambient يصل لهواتف ون بلس

توفر ون بلس الآن الوضع الجديد بواسطة مساعد جوجل على أجهزة ون بلس 3 وما بعده، وذلك بالشراكة مع جوجل.

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أنشأت شركة ون بلس أيضًا طريقة سريعة لتنشيط الوضع الجديد، حيث يجب عليك لتنشيط هذه الوظيفة توصيل جهاز ون بلس بالشاحن ثم النقر ببساطة على الإشعارات الخاصة بك واتبع التعليمات لإكمال عملية الإعداد.

كيفية تفعيل وضع Ambient على هواتف أندرويد 

لتشغيل الوضع الجديد يجب عليك التوجه إلى تطبيق مساعد جوجل، ومن هناك يجب اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على أيقونة البوصلة للوصول إلى الإعدادات.
  • اضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك ثم انقر على الإعدادات بعدها اختر المساعد.
  • قم بالتمرير لأسفل وحدد الهاتف أو الجهاز اللوحي.
  • انتقل الآن إلى التخصيص.
  • قم بتفعيل وضع Ambient.

بمجرد تنشيطه سيتم تشغيل الوضع تلقائيًا عند توصيل هاتفك الذكي بالشاحن.

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