صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة بايثون مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لعام 2020 لاحتراف البرمجة بلغة بايثون The Complete 2020 Python Programming Certification Bundle.

عدد الدورات: 12.

عدد الدروس: 1061.

المدة: 63 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف البرمجة بلغة بايثون ابتداءً من الأساسيات، وحتى كيفية استخدامها في بناء مشاريع وتطبيقات مثل: تطوير مواقع الويب، وقواعد البيانات، والتحليلات التنبؤية، ومعالجة الصور، وغير ذلك الكثير، حيث يمكنك بناء ما يصل إلى 10 تطبيقات للانطلاق في عالم برمجة Python.

ستتعلم أيضًا كيفية بناء الشبكات العصبية واستكشاف التعلم العميق باستخدام أحد أطر عمل Python الأكثر أهمية وهو: PyTorch، والذي سيساعدك على تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي الشائعة لتصنيف الصور، وكذلك استخدام إطار Keras، وJupyter لإنشاء الشبكات العصبية الاصطناعية، ثم تصميم وتنفيذ حلول التشغيل الآلي.

كما تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة حول كيفية استخدام بايثون في التعامل مع البيانات، واستخدام مكتبات مثل: NumPy، وMatplotlib، وPandas لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2385 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر (بايثون) Python هي لغة البرمجة الأكثر شيوعًا بين المطورين المحترفين والهواة، حيث يعتمد عليها في الكثير من المجالات، والتي تشمل: تطوير الويب، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، كما أنها ساعدت العام الماضي في تجميع الصور الأولى للثقب الأسود.

تلعب لغة بايثون أيضًا دورًا محوريًا في بعض المؤسسات العالمية الأكثر شهرة، حيث تساعد منصة (نتفليكس) Netflix في بث مقاطع الفيديو إلى أكثر من 100 مليون عميل حول العالم، وتسهيل مشاركة الصور على إنستاجرام، ومساعدة(ناسا) NASA في استكشاف الفضاء، وغير ذلك الكثير.

يمكنك استغلال هذا الطلب المتزايد على هذه اللغة واحترافها، وذلك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete 2020 Python Programming Certification Bundle) التي تقدم لك 63 ساعة تدريبية تغطي كيفية استخدام اللغة في تحليل البيانات، ومعالجة الصور، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي، وبناء تطبيقات حقيقية مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 12 دورة تدريبية، و1061 درسًا، وما يصل إلى 63 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2385 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف البرمجة بلغة بايثون ابتداءً من الأساسيات، وحتى كيفية استخدامها في بناء مشاريع وتطبيقات مثل: تطوير مواقع الويب، وقواعد البيانات، والتحليلات التنبؤية، ومعالجة الصور، وغير ذلك الكثير، حيث يمكنك بناء ما يصل إلى 10 تطبيقات للانطلاق في عالم برمجة Python.

ستتعلم أيضًا كيفية بناء الشبكات العصبية واستكشاف التعلم العميق باستخدام أحد أطر عمل Python الأكثر أهمية وهو: PyTorch والذي سيساعدك على تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي الشائعة لتصنيف الصور، وكذلك استخدام إطار Keras، وJupyter لإنشاء الشبكات العصبية الاصطناعية، ثم تصميم وتنفيذ حلول التشغيل الآلي.

كما تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة حول كيفية استخدام بايثون في التعامل مع البيانات، واستخدام مكتبات مثل: NumPy، وMatplotlib، وPandas لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Python Mega Course: Build 10 Real-World Applications

Introduction to Python Training

Python Data Analysis with NumPy & Pandas

Learn Python for Data Analysis & Visualization

Master Clustering Analysis for Data Science Using Python

Keras Bootcamp for Deep Learning & AI in Python

Image Processing & Analysis with OpenCV and Learning in Python

Master PyTorch for Artificial Neural Networks & Deep Learning

Data Mining with Python: Real-Life Data Science Exercises

Solve 100 Python Exercises to Boost Your Python Skills

Data Visualization with Python & Bokeh

Advanced Python Training

الحصول على الصفقة: من هنا.