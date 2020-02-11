الحكومة الأمريكية تحقق مع شركة التقنية الكبرى في استحواذاتها السابقة

قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC اليوم الثلاثاء: إنها أصدرت أوامر خاصة إلى خمس شركات تقنية كبرى، وهي: جوجل، وأمازون، وآبل، وفيسبوك، ومايكروسوفت، لتقديم معلومات عن عمليات الاستحواذ التي كانت أصغر من أن تقدم تقارير بها إلى وكالات مكافحة الاحتكار.

وقالت الوكالة في بيان: إن الأوامر صدرت كجزء من دراسة تقوم بها FTC لمعرفة ما إذا كانت الشركات تشتري منافسين ناشئين أو محتملين.

وقال (جو سيمونز) – رئيس لجنة التجارة الفيدرالية – في بيان: “هذه المبادرة ستمكن اللجنة من إلقاء نظرة فاحصة على عمليات الاستحواذ في هذا القطاع المهم، وكذلك تقييم ما إذا كانت الوكالات الفيدرالية تحصل على إشعار كافٍ بالمعاملات التي قد تضر بالمنافسة”.