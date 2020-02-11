أبرز 5 حواسيب من فئة 2 في 1 يمكن شراؤها في 2020

تواصل حواسيب 2 في 1 – التي تعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي – الاستحواذ على إعجاب المستخدمين، وتقوم الشركات المُصنعة بانتاج المزيد من النماذج بمواصفات وأحجام وأسعار مختلفة.

كما أصبحت هذه الحواسيب تأتي بمواصفات مميزة مثل: الوزن الخفيف، وصغر الحجم بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل. وعلى الرغم من ثمنها المرتفع – حيث تبدأ الأسعار عادةً بحوالي 1000 دولارِِ – إلا أن الفجوة بينها وبين الحواسيب المحمولة العادية أصبحت تتقلص بشكل كبير خاصة من ناحية السعر حيث يأتي بعضها الآن بباسعار أقل من 500 دولارِِ.

فيما يلي أبرز 5 حواسيب لوحية فئة 2 في 1 يمكن شراؤها في 2020:

1- حاسوب HP Spectre x360 13:

يتميز حاسوب HP X360 13 بالأداء القوي، وعمر البطارية الطويل، بالإضافة الى التصميم الأنيق، وفي هذا الجيل الخامس عُدل التصميم للتخلص من جميع الحواف العلوية والسفلية حول الشاشة تقريبًا، مما قلص المساحة الإجمالية.

يأتي الجهاز بشاشة قياسها 13.3 بوصة، وبدقة 1080×1920 بكسلًا، وتعمل باللمس، كما يعمل بمعالج إنتل Core i7 من الجيل العاشر بتردد 1.3 جيجاهرتز، وبطاقة الرسوميات Intel Iris Plus، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع PCIe SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، ويمكن للبطارية أن تدوم حتى 13 ساعة عمل على شحنة واحدة.

2- حاسوب Dell XPS 13 2-in-1:

تواصل شركة Dell حصد الجوائز في فئة حواسيب 2 في 1 بفضل حاسوب XPS 13 الذي يحصل على المزيد من التحسينات في كل إصدار جديد، يأتي الجهاز بشاشة قياسها 13.4 بوصة، وبدقة 1200×1920 بكسلًا، وتعمل باللمس.

ويعمل الجهاز بمعالج إنتل Core i3, i5, i7 من الجيل العاشر. وذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 32 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع PCIe SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، ويمكن أن تدوم البطارية حتى 22 ساعة عمل على شحنة واحدة.

3- حاسوب Microsoft Surface Pro 7:

ليس هناك أي تغييرات جذرية في تصميم Surface Pro 7 عن الجيل السابق، لكن التحسينات في الأداء، وعمر البطارية تجعله أفضل بديل للحاسوب المحمول، ويأتي هذا الجهاز بشاشة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة، وبدقة 2736×1824 بكسلًا.

ويعمل بمعالج إنتل Core i5 من الجيل العاشر، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 128 جيجابايت، ويتضمن قارئ بصمات الأصابع، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية. وعمر بطارية يصل حتى 10.5 ساعات.

4- حاسوب Lenovo Yoga C930:

يعتبر حاسوب Yoga C930 من أفضل حواسيب 2 في 1، وذلك لأنه يجمع بين التصميم الأنيق العملي والأداء الفائق.

يأتي الجهاز بشاشة تعمل باللمس بمقاس 13.9 بوصة، وبدقة 1920 × 1080 بكسلًا. ويعمل بمعالج Core i7 من الجيل الثامن، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع PCIe-NVME M.2 SSD بسعة 256 جيجابايت ويمكن أن يصل إلى 2 تيرابايت.

5- حاسوب LG Gram 2-in-1 14:

يتميز حاسب Gram 2-in-1 14 بوزنه الخفيف الذي يبلغ 2.5 رطل فقط (1.1 كجم)، وتصميمه الأنيق، وعمر البطارية الطويل الذي يدوم حتى 12 ساعة عند تشغيل محتوى الفيديو.

ويأتي الجهاز بشاشة تعمل باللمس بمقاس 14 بوصة، وبدقة 1920 × 1080 بكسلًا، كما يدعم الجهاز لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، وقارئ بصمات الأصابع Fingerprint ID، واستخدام القلم الإلكتروني.

يعمل الجهاز بمعالج Core i7 من الجيل الثامن، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 512 تيرابايت.