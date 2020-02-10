4 أجهزة تقنية لأتمتة منزلك بعروض مذهلة 

تتيح لك أجهزة أتمتة المنزل التحكم في الأجهزة الموجودة في جميع أنحاء المنزل – ابتداءً من المصابيح الكهربائية، ومكيف الهواء، والتلفاز وحتى كاميرات المراقبة الأمنية – بضغطة زر، أو من خلال أمر صوتي لتسهيل تنفيذ مهام الحياة اليومية بالمنزل.

فيما يلي 4 أجهزة تقنية تساعدك على أتمتة منزلك بعروض مذهلة:

1- جهاز Hombli Smart IR Remote Control:

يحول جهاز (Hombli Smart IR Remote Control) هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم عن بُعد للتحكم في جميع أجهزتك المنزلية، من خلال تطبيق Hombli المجاني سهل الاستخدام.

يتيح لك هذا الجهاز التحكم في أجهزة متعددة خلال نطاق الأشعة تحت الحمراء، أو عبر شبكة Wi-Fi، ويمكنك من خلاله الوصول إلى أكثر من 80,000 جهاز من العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك: سامسونج، وسوني، وPhilips. ويمكنك استخدم IFTTT لإنشاء روتين أتمتة مخصص مع أجهزة منزلية ذكية متعددة من ماركات أخرى.

كما يمكنك استخدم الأوامر الصوتية للتحكم في أجهزتك حيث يدعم التطبيق Hombli التحكم الصوتي من خلال مكبرات الصوت الذكية مثل: Google Home Mini وAmazon Echo Dot.

يتوافر الجهاز باللون الأسود، كما تقدم الشركة الهولندية المصنعة ضمان لمدة عامين.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 39.95 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه بخصم 50% أي بسعر 19.95 دولارًا فقط.

2- كاميرا Hombli Smart Indoor:

تتيح لك كاميرا (Hombli Smart Indoor) مراقبة منزلك من أي مكان، حيث تتميز هذه الكاميرا بتسجيل فيديو عالي الوضوح بدقة 1080 بكسلًا، كما تدعم الرؤية الليلية، والصوت في اتجاهين، والتخزين على MicroSD أو خدمة سحابية. مما يمنحك راحة البال بفضل تأمين المنزل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

سواء كنت في المنزل أو بعيدًا عنه، يمكنك التحكم في الكاميرا الداخلية الذكية ومراقبتها من خلال تطبيق Hombli على هاتفك الذكي، وذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام للغاية.

تبقيك هذه الكاميرا الأمنية متصلاً بمنزلك في أي مكان تذهب إليه من خلال الحصول على إشعارات لحظية على هاتفك الذكي عندما تكتشف الكاميرا أي حركة أو صوت.

تتوافر الكاميرا باللون الأبيض، كما تقدم الشركة المصنعة ضمان لمدة 12 شهرًا، وتوفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه الكاميرا 99.95 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 60% أي بسعر 39.95 دولارًا فقط.

3- مكنسة سامسونج الروبوتية POWERbot R9250 Robot:

صُممت مكنسة سامسونج الروبوتية (POWERbot R9250 Robot) للانتقال بسلاسة بين الأسطح وإنشاء مسار تنظيف خالٍ من العوائق، كما تقدم قوة شفط أقوي 50 مرة من المكانس الكهربية عند تنظيف جميع أنواع الأرضيات .

كما تدعم هذه المكنسة اتصال واي فاي WiFi للتحكم فيها عن بُعد من خلال هاتفك، ويمكنك أيضًا التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية حيث تتوافق مع المساعدات الصوتية مثل: مساعد جوجل أو Amazon Alexa.

تساعد (الكاميرا المدمجة) Visionary Mapping Plus، وأجهزة الاستشعار المتعددة FullView Sensors في تحديد مسار التنظيف المثالي لتنظيف الغرف المتعددة مع تجنب العقبات على طول الطريق.

هذه المكنسة (مُعاد تجديدها) Certified Refurbished، وتأتي في عبوة عالية الجودة مباشرة من سامسونج مع ضمان محدود من سامسونج لمدة 90 يومًا، كما يمكنك الحصول على ضمان لمدة عامين بإضافة 36 دولارًا فقط للسعر.

تبلغ تكلفة هذه المكنسة 699.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 45% أي بسعر 378 دولارًا فقط.

4- سلة المهملات الذكية Townew:

صُممت سلة المهملات الذكية Townew لتفتح وتغلق بدون لمسها لوضع القمامة بفضل المستشعرات الموجودة بها، كما أنها أول سلة مهملات في العالم تقوم بإغلاق كيس القمامة وتغييره من خلال ضغطة زر واحدة، حيث تعمل تقنية الإغلاق باللدائن الحرارية المدمجة على إغلاق الكيس تلقائيًا.

وبمجرد إخراج كيس القمامة، سيُغلق الغطاء، وتسحب السلة كيس القمامة الجديد تلقائيًا من حلقة التعبئة، وبذلك تحافظ تقنية الإغلاق على منع خروج أي روائح كريهة.

عندما تكتشف سلة المهملات أن الكيس قد امتلأ تقوم بغلقه تلقائيًا، ويأتي مع السلة 4 حلقات تعبئة قابلة للإزالة، تحتوي على منها على ما يصل إلى 25 كيس قمامة متين، وتدوم الحلقة الواحدة لمدة شهر تقريبًا، لذلك لن تضطر إلى تغيير حلقة التعبئة إلا مرة واحدة في الشهر.

تأتي سلة المهملات مع بطارية قابلة للشحن بسعة 2000 ميلّي أمبير/الساعة، يمكن أن تعمل لمدة شهر كامل على شحنة واحدة.

تتوفر السلة باللون الأبيض، وتقدم الشركة المصنعة ضمان لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السلة 119.85دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 12% أي بسعر 104.99 دولارًا فقط.

ملاحظة هامة: يجب عليك الاشتراك في خدمة شوب آند شيب Shop & Ship أو أي خدمة مماثلة لتتمكن من شحن المنتجات التي لا تدعم الشحن الدولي في هذه القائمة إلى مكان إقامتك.