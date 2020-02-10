هيتشز أند غليتشز تطلق أول تطبيق في المنطقة لتتبع عملية صيانة المنازل

أطلقت شركة هيتشز آند غليتشز الرائدة في قطاع خدمات صيانة المنازل وفق أفضل معايير التكنولوجيا والاستدامة ومقرها دبي والتي تشكل جزءًا من مجموعة فارنك، تطبيقًا مبتكرًا لصيانة المنازل يحاكي تطبيق أوبر من حيث التتبع عبر خرائط جوجل.

ستمكن هذه المنصة الذكية الأولى من نوعها في المنطقة في مجال خدمات الصيانة المنزلية كل من المالكين والمستأجرين من متابعة الطلب المقدم للحصول على خدمة الصيانة المنزلية الخاصة بهم، بدءًا من الإبلاغ عن الحالة وصولًا إلى إنجاز العمل.

تعمل المنصة على تعقب الوقت الفعلي لوصول فني الصيانة بشكلٍ مباشر عبر خرائط جوجل، كما تتيح للعملاء إعطاء الموافقة عبر الإنترنت لتكلفة المواد اللازمة لمتابعة الصيانة.

يضم فريق العمل لدى هيتشز أند غليتشز أكثر من 100 فني من أصحاب الخبرة الكبيرة والمهنية العالية، لذا يغطي التطبيق الجديد مختلف أنواع الصيانة والإصلاحات المنزلية بما في ذلك الأعمال الكهربائية والسباكة، تنظيف خزانات المياه، صيانة مكيفات الهواء وحمامات السباحة، إصلاح وتحديث الأدوات المنزلية الذكية، أعمال البستنة، فضلًا عن خدمات التنظيف والأعمال اليدوية المنزلية.

وفي هذه المناسبة، قالت جافيريا إيجاز، مديرة تقنية المعلومات والاتصالات لدى فارنك: “يمكنني القول بأن الحقبة التي كان يلجأ فيها الشخص لأخذ إجازة من العمل ليوم كامل أو الاستغناء عن عطلة نهاية الأسبوع لانتظار فني الصيانة للقدوم إلى المنزل والقيام بالإصلاحات المطلوبة قد ولّت الآن، فمن خلال نظام التتبع الحقيقي المرتبط بخرائط جوجل، سيتمكن عملاؤنا من تعقب موقع الفني ومعرفة الوقت المتوقع لوصوله إلى المنزل بشكل دقيق”.

وأضافت: “بوجود هذا التطبيق، فإن الراحة المرتبطة بالجودة والموثوقية والقيمة مقابل المال التي سيحصل عليها عملاؤنا هي المفتاح الرئيسي لنجاحنا، لا تتيح هذه المنصة الإلكترونية توسيع عروضنا المتميزة التي نقدمها لعملائنا فحسب، بل تعزز أيضًا من مكانتنا في هذا القطاع باعتبارنا أحد أبرز الشركات الرائدة في خدمات صيانة المنازل وفق أعلى معايير التكنولوجيا على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة”.

بالإضافة إلى توفير خدمة تتبع الصيانة المنزلية، يوفر التطبيق أيضًا للعملاء تصفح مجموعة واسعة من باقات الصيانة التي تقدمها هيتشز أند غليتشز قبل اتخاذهم قرار الاشتراك في الباقة المناسبة لهم، أو تخصيص باقة خاصة لاحتياجاتهم الفردية.

يمكن لمستخدمي التطبيق أيضًا إجراء عمليات الدفع نظير أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها في منازلهم من خلال نظام جوجل وآبل الإلكتروني للمدفوعات، وهو ما يوفر لهم طريقة سريعة وبسيطة للدفع عبر الإنترنت وإضافة المزيد إلى بيانات اعتماد الملاءمة الخاصة بالتطبيق، كما سيتمكن المستخدمون من مواكبة أحدث العروض وأبرز الخدمات التي تقدمها لهم هيتشز أند غليتشز.

لا توفر هذه المنصة الجديدة خدمة مبتكرة للعملاء فحسب، بل تعطيهم مؤشرًا واضحًا على فعالية وكفاءة الفنيين والتقنيين لدى هيتشز أند غليتشز حيث يتم الآن تحديد جميع الأعمال اللازمة من خلال التطبيق.

واختتمت إيجاز قائلة: “عند استقبال الطلب، سيتلقى الفنيون نبذة كاملة عن العمل المطلوب، ومن خلال التطبيق سيكونون قادرين على إعداد وإرسال تقديرات العمل إلى كل من العملاء وفريق العمليات لدينا، ومن ثم تقديم طلبات للحصول على المواد اللازمة مع قائمة جرد مفصلة وتحديث شامل لآلية سير العمل وإنجازه بمجرد الحصول على رضا العميل”.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق بات متاح الآن على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS.