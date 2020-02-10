هيئة الاتصالات تطلق لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النسخة الجديدة من لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية المنتهية بــ “sa” أو بــ “السعودية”، وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أساسية في سبيل تبني نموذج وكلاء التسجيل Registry-Registrar Model الذي يعد أحد أهم الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال، والذي يتيح تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية من قبل وكلاء معتمدين من القطاع الخاص.

وشملت التعديلات استبدال المادة المتعلقة بالاعتراضات بمادة تتعلق بتسوية المنازعات في أسماء النطاقات وإضافة مادة تتعلق بالتعامل مع الشكاوى، وعدد من الإضافات والتحسينات التي تسهم في تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية والانتشار لأسماء النطاقات السعودية، و بما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية والتي من أبرزها تبني وكلاء التسجيل.

ونوَّهت الهيئة على أن هذه التغييرات حسب ما ورد في اللائحة تبدأ في السريان بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز السعودي لمعلومات الشبكة www.nic.sa، ويعد استمرار المسجل في استخدام أي اسم نطاق قبولًا منه للتغييرات التي طرأت على اللائحة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدائم نحو تطوير أسماء النطاقات وتحسين خدماتها، كما حثت جميع المسجلين على تحديث بياناتهم وبيانات المنسقين الإداريين لجميع نطاقاتهم السعودية المسجلة لديها استعدادًا لكافة التغيرات المستقبلية المتعلقة بوكلاء التسجيل وما يصاحبها من قواعد وإجراءات تتعلق بتسوية المنازعات والمقابل المالي، وللاطلاع على النسخة المحدثة من لائحة تسجيل أسماء النطاقات يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.nic.sa/ar/view/regulation