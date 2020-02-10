نظرة أولية على هاتف مايكروسوفت ثنائي الشاشة Surface Duo

ظهر جهاز مايكروسوفت المسمى Surface Duo في مقطع فيديو جديد مدته دقيقتان يلقي نظرة فاحصة على الجهاز مزدوج الشاشة قبل إصداره بشكل رسمي في نهاية عام 2020، مع توضيح مدى التقدم الذي أحرزته الشركة منذ الإعلان عن الجهاز لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي.

ويوضح المقطع كيفية استخدام Surface Duo وهو يشغل العديد من التطبيقات في أوضاعه المختلفة من قبل شخص في ميترو فانكوفر يحتمل أن يكون موظفًا لدى مايكروسوفت أو مطورًا تابعًا لجهة خارجية يستخدم المنتج قيد التطوير، بحيث يطوي الشخص الجهاز، مما يظهر المفصل.

كما يؤكد المقطع وجود فلاش للكاميرا الأمامية، والذي لم يكن موجودًا في النموذج الأولي لجهاز Surface Duo الذي تم عرضه في حدث مايكروسوفت.

ويشير الفلاش الأمامي إلى أن جهاز Surface Duo النهائي قد يتخلى عن الكاميرا الخلفية، ويختار بدلًا من ذلك كاميرا أمامية فقط، والتي يمكنها بطبيعة الحال العمل ككاميرا خلفية، لكن لا يتوقع أن تتشابه مع كاميرات الهواتف الذكية الحديثة من أمثال جوجل وسامسونج وهواوي وآبل.

ويشاع أن الجهاز يعمل بواسطة معالج Snapdragon 855 من كوالكوم، ويحتوي على شاشتين بقياس 5.6 إنشًا، لكن دقة الشاشة لا تزال غير معروفة، كما ابتعدت مايكروسوفت عن توضيح التغييرات التي أجرتها على أندرويد لجعله يبدو أقرب إلى Windows 10X.

وكان إعلان شركة مايكروسوفت عن Surface Duo في شهر أكتوبر واحدًا من أكبر المفاجآت التقنية في عام 2019، وجرى الإعلان عن Surface Duo جنبًا إلى جنب مع منتجات Surface الأخرى في حدث إطلاق أجهزة مايكروسوفت الكبير.

ويعد Surface Duo بمثابة الرد على الشائعات التي ظهرت منذ فترة طويلة حول جهاز Surface Phone، بحيث أن الشركة لا تطلق عليه وصف هاتف، بل تسميه نوعًا جديدًا من أجهزة الشاشة المزدوجة، وذلك بالرغم من قدرته على إجراء مكالمات هاتفية.

ولا يعتبر الجهاز هاتفًا تقليديًا، كما أنه لا يعتبر هاتفًا قابل للطي مثل جالاكسي فولد Galaxy Fold من سامسونج، بحيث إنه يمحو الخط الفاصل بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال تقديم شاشات منفصلة تعمل على تشغيل التطبيقات في وقت واحد.

ويحتوي Surface Duo على شاشة عرض مزدوجة بقياس 5.6 إنشًا متصلة بمفصل، وهي الميزة الرئيسية للجهاز، حيث لدى مايكروسوفت رؤية طموحة للشاشات المزدوجة التي تساعد على زيادة إنتاجية المنتج بالطريقة نفسها التي تفيد بها الشاشات المزدوجة في الإنتاجية.

ويتم تشغيل Surface Duo، بالرغم من كونه منتجًا من منتجات Microsoft Surface، بواسطة نسخة مخصصة من نظام أندرويد تشبه Windows 10x.

يذكر أن مايكروسوفت تعمل الآن على توزيع أجهزة Surface Duo على مزيد من الموظفين الداخليين، مما يشجعهم على استخدام المنتج واختباره.