موتورولا تؤكد إطلاق نسخة بلون مميز من Razr

أعلنت شركة موتورولا اليوم الاثنين عن عزمها إطلاق نسخة باللون الذهبي من هاتفها الذكي القابل للطي (ريزر) Razr، لتضاف إلى اللون الأسود الحالي.

وكانت موتورولا قد أعلنت منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي رسميًا عن أول هاتف لها من الهواتف القابلة للطي، وهو نسخة معاد إحياؤها من هاتف Razr الذي أطلقته في عام 2004.

وكان الحديث عن نسخة ذهبية اللون من هاتف (ريزر) قد بدأ قبل أيام عندما نشر صاحب التسريبات الشهير (إيفان بلاس) على موقع تويتر صورًا للهاتف، وبالفعل أكدت اليوم موتورولا – المملوكة لشركة لينوفو الصينية – ذلك اليوم.

يُشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد نحو يومين تقرير يثبت توقف هاتف (ريزر) عن الانحناء بالكامل بعد ما يزيد قليلًا عن 27 ألف عملية فتح وإغلاق ونحو ثلاث ساعات ونصف في آلة الطي FoldBot من موقع CNET، حيث تم اكتشاف المشكلات بعد أن أخرج الفريق الهاتف من آلة الطي لفحصه للمرة الثالثة.

وفي حال كان الافتراض القائل بأن الشخص يفحص هاتفه ما بين 80 و150 مرة في اليوم، وأن اختبار CNET صحيح، فإن هذا يعني أن هاتف Razr سيفشل في فترة ما بين 6 أشهر و 12 شهرًا من الاستخدام.