كيفية حفظ البيانات أثناء مشاهدة نتفليكس على أندرويد

نود أحيانًا مشاهدة أحد عروض نتفليكس أثناء التنقل، لكن يتسبب ذلك في استهلاك الكثير من البيانات، لذلك اعتمدت نتفليكس برنامج ترميز جديد يمكنه حفظ بياناتك مع الحفاظ على جودة الفيديو أثناء العرض على التطبيق.

قالت شركة نتفليكس عبر مدونتها: “إن برنامج الترميز AV1 الجديد هو أكثر كفاءة بنسبة 20 بالمئة في توفير البيانات من برنامج ترميز VP9 الأقدم، ولكن لحفظ هذه البيانات تحتاج إلى تمكين الإعداد في التطبيق”.

إليك كيفية تمكين إعدادات موفر البيانات في تطبيق نتفليكس:

افتح التطبيق على هاتف أندرويد الخاص بك.

انتقل إلى المزيد ثم اضغط على إعدادات التطبيق.

ضمن قسم تشغيل الفيديو، انقر على خيار استخدام بيانات الهاتف المحمول.

حدد خيار حفظ البيانات.

قالت الشركة إنها لا تحدد حاليًا سوى العناوين المتاحة مع برنامج الترميز الجديد هذا، ولكنها تهدف إلى إضافة جميع العناوين باستخدام AV1، بالإضافة إلى ذلك تعمل أيضًا على جلب برنامج الترميز إلى منصات أخرى.

أما إذا كنت لا تريد استخدام البيانات على الإطلاق، فيمكنك دائمًا تنزيل العروض التي تود مشاهدتها عند استخدام الواي فاي.