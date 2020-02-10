نصائح تكنولوجية

كيفية تتبع طلبك من أمازون على الحاسب أو الهاتف الذكي

تتبع طلبك من أمازون
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تتبنى شركة أمازون سياسة الشحن السريع مع توفر عدد لا يحصى من المنتجات الجاهزة للشحن، حيث من الممكن أن تحصل على طلبك خلال نفس اليوم في بعض الأسواق أو خلال يومين أو أربعة أيام وذلك بحسب السوق، لذلك ينبغي أن يكون تتبع طلبك على أمازون سهل ومريح جدًا.

على الرغم من أنه في معظم الحالات سيصل طلبك إلى عتبة بابك قريبًا حتى أنك لن تحتاج أبدًا إلى القلق، لكن إذا كنت تريد التأكد من تسليم الطلب أو كنت تريد معرفة أين وصل طلبك، فإليك طريقة تتبع الطب الخاص بك.

كيفية تتبع طلبك من أمازون على جهاز الحاسب

  • قم بتسجيل الدخول إلى حساب أمازون الخاص بك على جهاز ماك أو جهاز ويندوز.
  • انقر فوق “المرتجعات والطلبات” أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.
  • اعثر على الطلب الذي ترغب في تتبعه ثم انقر فوق الزر “تتبع الحزمة”.
  • ستتمكن من رؤية حالة طلبك على الصفحة التالية التي تظهر.

كيفية تتبع طلبك على الهاتف الذكي

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  • افتح التطبيق على هاتف آيفون أو أندرويد.
  • اضغط على الخطوط الثلاثة المتوازية أعلى الزاوية اليسرى من التطبيق، ثم انقر فوق “طلباتك”.
  • سيتم عرض طلباتك الجاهزة للتسليم في الجزء العلوي من الشاشة. 
  • اضغط على عرض أو تغيير أو تتبع الطلب الموجودة بجوار العنصر المراد تتبعه للحصول على تقرير مفصل عن حالته.
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