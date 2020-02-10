سيسكو تطلق بنية أمنية شاملة لإنترنت الأشياء في القطاع الصناعي

كشفت شركة سيسكو عن بنية أمنية لإنترنت الأشياء توفر رؤية محسّنة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، وتحصّن أمن العمليات الصناعية، وتساعد الحلول الجديدة على جمع واستخراج البيانات من حواف شبكات إنترنت الأشياء لتتمكن الشركات من تعزيز كفاءتها لاتخاذ قرارات أفضل وتسريع مشاريع التحول الرقمي.

وأكدت سيسكو بأن هذه الخطوة تأتي في إطار إيمانها الراسخ بأن الشبكات اليوم باتت بمثابة الركيزة الأساسية للتكنولوجيا التشغيلية التي تستند إليها البنية التحتية للقطاعات الحيوية بما في ذلك الطاقة والنقل والصناعات التحويلية، وتتزايد الحاجة لدى الشركات إلى الوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها هذه الأنظمة في الزمن الفعلي لتحسين الإنتاج، وإدارة التكاليف، والارتقاء بمعايير السلامة.

وفي هذا الإطار قال أسامة الزعبي، المدير التنفيذي للتقنية لدى سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا: “تحتاج الشركات إلى رؤية كاملة وشاملة لبيئات الشبكات الشديدة التباين وذلك لضمان ريادتها وتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية وتحسين العمليات الصناعية”.

وتشمل ابتكارات البنية الأمنية الجديدة لإنترنت الأشياء:

تأمين بيئة الشبكة الصناعية: يعد Cisco Cyber Vision أول نظام أمني قائم على البرمجيات يهدف إلى استكشاف الأصول الصناعية تلقائيًا عبر محفظة شبكات سيسكو لإنترنت الأشياء الصناعية، ويحلل Cisco Cyber ​​Vision حركة مرور البيانات عبر الأصول المتصلة، ويضع سياسات للفصل في كل من Cisco ISE وDNA Center لمنع أي تحرك جانبي للتهديدات عبر البيئات التشغيلية، ويعتمد النظام على Cisco Talos لتحليل التهديدات ويوفر مراقبة في الزمن الفعلي لتهديدات الأمن السيبراني للأصول والعمليات الصناعية التي تؤثر على الجاهزية والإنتاجية والسلامة.

حوكمة البيانات من حافة الشبكة إلى البنى السحابية المتعددة: تساعد تقنية Cisco Edge Intelligence المدمجة في شبكات سيسكو الصناعية على تبسيط عملية استخراج البيانات من حواف الشبكة، وتعمل التقنية الجديدة على تسهيل عملية نقل البيانات إلى وجهات متعددة في البنية السحابية ووجهات داخلية في الشركة لتحسين قدرتها التنافسية ومساعدتها على إدارة البيانات بشكل أفضل في مختلف الجوانب الحيوية لدورة حياة البيانات من البداية إلى النهاية.

وقد حرصت سيسكو عبر حلولها التخلص من تعقيدات البنية التحتية للبيئات متعددة البائعين والبيانات المتعددة والأصول المتعددة لتوفير حلول أمنية بسيطة لإنترنت الأشياء يمكن إدارتها على أي من منصات أو محولات أو أجهزة توجيه سيسكو مما يسهم في توفير الأمان الشامل وتبسيط إدارة البيانات.