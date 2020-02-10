سامسونج تهدف إلى بيع 2.5 مليون وحدة من Galaxy Z Flip المرتقب

أفادت تقارير إخبارية من كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بأن شركة سامسونج تهدف إلى شحن ما مجموعه 2.5 مليون وحدة من ثاني هواتفها الذكية القابلة للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip خلال العام الحالي.

وذكرت بعض مصادر الصناعة أن عملاقة التقنية الكورية الجنوبية تستعد لطرح دفعة أولية عددها 500,000 وحدة من الهاتف الذي يُرتقب الإعلان عنه خلال حدث Upacked المزمع عقده يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وقد نشرت الشركة نفسها الإعلان التجاري الرسمي للهاتف في احتفال توزيع جوائز أوسكار.

وبالمجمل، تعتزم سامسونج شحن ما مجموعه 2.5 مليون وحدة من هاتف (جالاكسي زد فليب) قبل نهاية عام 2020. ويعد الهاتف القابل للطي الصدفي ثاني هاتف ذكي من هذا النوع من سامسونج، وذلك بعد هاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold الذي أطلقته الشركة العام الماضي.

ويساور بعض المطلعين في الصناعة شكوك بشأن توقعات شحنات هاتف (جالاكسي زد فليب)، بالنظر إلى أن شحنات سامسونج من هاتفها الحالي (جالاكسي فولد) لمّا تصل إلى مليون وحدة.

وعلى عكس بعض التقارير الإخبارية التي ذكرت أن سامسونج باعت أكثر من مليون وحدة من أول جهاز قابل للطي في العام الماضي، فقد باعت الشركة نحو 500,000 وحدة، حسب ما نقلت صحيفة كورية عن مسؤول في الشركة.

ومن أجل تعزيز مبيعات تشكيلتها من الهواتف القابلة للطي، حددت سامسونج سعر التجزئة لهاتف (جالاكسي زد فليب) بنحو 1,261 دولارًا أمريكيًا، ويعد هذا السعر أفضل من سعر هاتف (جالاكسي فولد) الحالي الذي يُباع بسعر قريب من 2,000 دولار أمريكي.