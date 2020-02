سامسونج تعرض Galaxy Z Flip عبر إعلان تجاري

قدمت سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، لمحة عن الهاتف القابل للطي الجديد ذو الشكل المربع في إعلان تلفزيوني قصير مدته 30 ثانية تم بثه في الولايات المتحدة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، مؤكدة من خلاله رسميًا التصميم وبعض ميزات هاتف Galaxy Z Flip غير المعلن عنه.

ويأتي هذا الإعلان قبل يومين من موعد الكشف رسميًا عن هاتف Galaxy Z Flip في حدث في سان فرانسيسكو، بحيث يعد Galaxy Z Flip هو الهاتف الذكي الثاني القابل للطي للشركة، ويحتوي الجهاز على شاشة داخلية بقياس 6.7 إنشًا.

ويظهر Galaxy Z Flip خلال الإعلان على طاولة ويتم طيه بزاوية 90 درجة، مما يتيح للمستخدمين إمكانية الدردشة المرئية بسهولة، وكذلك مشاهدة أنفسهم دون استخدام اليدين.

وأفادت التقارير السابقة بأن الجهاز يستهدف الجمهور الأصغر سنًا، ويبدو أن هذا الإعلان يدعم هذا الأمر، لا سيما في الطريقة التي يعرض بها الهاتف، مع إخبار المشاهدين أنهم قد يلاحظون تجعدًا صغيرًا في وسط الشاشة الرئيسية، وهي ميزة طبيعية للشاشة.

ويقدم الإعلان أيضًا نظرة على شاشة اللمس الخارجية الصغيرة لهاتف Galaxy Z Flip، والتي تقع بجوار الكاميرا المزدوجة للجهاز، وتظهر مكالمة واردة يمكن التفاعل معها مباشرة.

وبالرغم من عدم الكشف عن معلومات التسعير والتوافر أثناء الإعلان التلفزيوني، إلا أنه ينتهي باقتراح أنه سيتم الكشف عن جميع الميزات والمواصفات خلال حدث Unpacked 2020 من سامسونج.

ومن المتوقع أن يكون سعر Galaxy Z Flip أقل من جالاكسي فولد Galaxy Fold الذي يبلغ سعره 1980 دولارًا، والذي يفتح على شكل كتاب وتم إصداره في شهر سبتمبر وتأخر لعدة أشهر بعد حدوث مشاكل في شاشاته.

وقال توم كانج Tom Kang، المحلل في شركة الأبحاث Counterpoint: سيؤدي هاتف Galaxy Z Flip الجديد إلى إحداث تأثير هالة بالنسبة لعلامة سامسونج التجارية ومساعدتها على التنافس بشكل أفضل مع طرز آبل، مضيفًا أن سامسونج قد احتلت الصدارة في الهواتف القابلة للطي في وقت بدا أن المنافسين الصينيين يستعدون للقفز إلى السوق الناشئة.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT

— nilay patel (@reckless) February 10, 2020