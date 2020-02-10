أفايا تطلق Avaya Spaces منصة التواصل المبتكرة الجديدة

أطلقت شركة أفايا منصة التواصل الجديدة Avaya Spaces القائمة على السحابة، والتي تتيح التواصل والتفاعل على مدار الساعة لتمكين الموظفين من التعاون الفعّال بسلاسة من خلال المؤتمرات الصوتية والمرئية وإمكانية مشاركة الملفات، بجانب حزمة من الخصائص المتطورة الأخرى لدعم وزيادة الإنتاجية في الأعمال.

وتوفر منصة التواصل المبتكرة التعاون من أي جهاز سواءً من خلال متصفح الإنترنت أو تطبيق الهاتف الجوال، حيث يكون التعاون متاح بشكل مستمر بين المستخدمين عبر المحادثات، الشاشة الحية وتبادل الملفات، بالإضافة إلى تكامل التطبيق مع البريد الإلكتروني وتطبيقات الإنتاجية، ولذا تعد الوسيلة الأمثل للتواصل والتعاون بشكل آمن وسهل وفعال لإنجاز الأعمال في السحابة.

كما تتيح منصة Avaya Spaces المؤتمرات المرئية عالية الدقة بمشاركة المئات من الأشخاص في الوقت نفسه مع خاصية تسجيل ومشاركة المحتوى، بالإضافة إلى الوصول إلى المستعرض وتطبيقات الجوال إلى جانب جوجل، سلاك Slack، مايكروسوفت أوفيس 365، آوتلوك وغيرها، وقد تم طرح منصة التواصل الجديدة في أكثر من 60 حول العالم مع مزايا فريدة للتواصل القائم على السحابة والذي يحقق التعاون بشكل أسرع يلبي متطلبات بيئة الأعمال اليوم.

وقال سافيو توفار، مدير فريق المهندسين في شركة أفايا العالمية: “يتطلع الموظفون والعملاء إلى تجربة تواصل سهلة وفعالة عبر مختلف الأجهزة، وذلك يتطلب تقنيات توفر حلول مبتكرة في منصة تواصل تساهم في إنجاز الأعمال بسرعة بفاعلية في المؤسسات، ولذا حرصت أڤايا على تطوير منصة تواصل موحدة تتميز بدمج تقنيات التواصل الصوتي والمرئي وإمكانية مشاركة ملفات العمل بجانب العديد من الخصائص المتطورة الأخرى، ما يساهم بشكل كبير في دعم أعمال المؤسسات وتعزيز الكفاءة والإنتاجية وتجارب العملاء”.

الجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تشهد التجارب الرقمية للمستخدمين تحولًا كبيرًا خلال العقد المقبل، تتضمن اعتماد وسائل مبتكرة للتفاعل والتواصل بين الموظفين، ودعم الوصول للمعلومات الضرورية من أي مكان وباستخدام مختلف الأجهزة أو منصات التواصل، كما أشار تقرير من شركة أبحاث السوق جارتنر إلى أنه بحلول العام 2030 سيختار أقل من ثلث الموظفين العمل من المكاتب، ولذا تحتاج المؤسسات إلى اعتماد الحلول المبتكرة للتواصل بين فريق العمل، والتي تتيح التعاون بينهم بفاعلية من أي مكان داخل أو خارج مكان العمل وباستخدام مختلف أنواع الأجهزة لضمان تحقيق الإنتاجية.