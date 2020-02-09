عالم الكمبيوتر

HDD قد تتفوق على SSD من حيث السعة مع 80 تيرابايت

1٬248

أكدت الشركة المطورة للأقراص التي تشغل ملايين محركات الأقراص الثابتة في جميع أنحاء العالم أنها أنهت عملها على الجيل الجديد من وسائط التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة (HAMR) لمحركات الأقراص الصلبة.

وتدعي شركة SDK أن الأقراص الجديدة تحقق كثافة مساحة تتراوح من 5 إلى 6 تيرابايت لكل إنش مربع، وهو ما يتراوح بين أربعة وخمسة أضعاف ما تقدمه الأقراص الحالية.

وتستخدم الأقراص الجديدة طبقة رقيقة مغناطيسية جديدة كليًا مع حجم حبة كريستال صغير جدًا من أجل زيادة كثافة المساحات، وذلك بهدف تمكين محركات HDD بقياس 3.5 إنشًا في نهاية المطاف مع قدرات 70 تيرابايت إلى 80 تيرابايت.

واستخدمت SDK بنية جديدة للطبقات المغناطيسية ونفذت طرقًا جديدة للتحكم في درجة حرارة الوسائط أثناء الإنتاج، ووفقًا للشركة، فإن أقراص HAMR الجديدة تقدم أعلى خصائص القراءة والكتابة والمتانة في هذه الصناعة.

ويقدم أكبر محرك أقراص ثابتة في السوق ما يصل إلى تسعة أقراص دوارة، وفي حال كانت أرقام شركة SDK دقيقة، فهذا يعني أن محركات الأقراص الصلبة بسعة 80 تيرابايت يمكن أن تصبح حقيقة واقعة هذا العقد.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أبرز 5 أخطاء قد تؤدي إلى تلف حاسوبك المحمول

كيفية تسريع أداء حاسوبك الذي يعمل بنظام ويندوز 10

وبعد سلسلة من عمليات الاستحواذ، تبقى فقط ثلاث جهات تصنيع رئيسية للقرص الثابت حتى اليوم.

وتنتج كل من ويسترن ديجيتال Western Digital وسيجيت Seagate وتوشيبا Toshiba ملايين محركات الأقراص الثابتة HDD، وذلك في ظل ازدياد عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى موفري الخدمات الفائقين مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون.

ويعد أكبر محرك أقراص ثابتة HDD متوفر حاليًا هو طراز Ultrastar HC650 بسعة 20 تيرابايت من ويسترن ديجيتال، والذي يستخدم تقنية تسمى SMR.

أما بالنسبة للتسعير، فإن أرخص محرك قرص صلب من حيث السعة لديه تيرابايت واحد بنحو 15 دولارًا، مما يجعل سعر محرك الأقراص الصلبة بسعة 80 تيرابايت في حدود 1200 دولارًا.

وقد يبدو هذا السعر كبيرًا، لكن الوفورات المحتملة من حيث سعة التخزين واستهلاك الطاقة والصيانة العامة قد تفوق النفقات الرأسمالية.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
منوعات تقنية

ترانسيند تستعرض كيفية اختيار أقراص التخزين SSD المناسبة

منوعات تقنية

إنتل تعلن عن أقراص SSD جديدة للمستهلكين والشركات تدعم 3D NAND

منوعات تقنية

سامسونج تعلن عن أول قرص تخزين SSD يعتمد على الجيل الرابع من تقنية V-NAND

منوعات تقنية

لينوفو تطور لوحة تخزين بسعة 48 تيرابايت من نوع SSD

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد