HDD قد تتفوق على SSD من حيث السعة مع 80 تيرابايت

أكدت الشركة المطورة للأقراص التي تشغل ملايين محركات الأقراص الثابتة في جميع أنحاء العالم أنها أنهت عملها على الجيل الجديد من وسائط التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة (HAMR) لمحركات الأقراص الصلبة.

وتدعي شركة SDK أن الأقراص الجديدة تحقق كثافة مساحة تتراوح من 5 إلى 6 تيرابايت لكل إنش مربع، وهو ما يتراوح بين أربعة وخمسة أضعاف ما تقدمه الأقراص الحالية.

وتستخدم الأقراص الجديدة طبقة رقيقة مغناطيسية جديدة كليًا مع حجم حبة كريستال صغير جدًا من أجل زيادة كثافة المساحات، وذلك بهدف تمكين محركات HDD بقياس 3.5 إنشًا في نهاية المطاف مع قدرات 70 تيرابايت إلى 80 تيرابايت.

واستخدمت SDK بنية جديدة للطبقات المغناطيسية ونفذت طرقًا جديدة للتحكم في درجة حرارة الوسائط أثناء الإنتاج، ووفقًا للشركة، فإن أقراص HAMR الجديدة تقدم أعلى خصائص القراءة والكتابة والمتانة في هذه الصناعة.

ويقدم أكبر محرك أقراص ثابتة في السوق ما يصل إلى تسعة أقراص دوارة، وفي حال كانت أرقام شركة SDK دقيقة، فهذا يعني أن محركات الأقراص الصلبة بسعة 80 تيرابايت يمكن أن تصبح حقيقة واقعة هذا العقد.

وبعد سلسلة من عمليات الاستحواذ، تبقى فقط ثلاث جهات تصنيع رئيسية للقرص الثابت حتى اليوم.

وتنتج كل من ويسترن ديجيتال Western Digital وسيجيت Seagate وتوشيبا Toshiba ملايين محركات الأقراص الثابتة HDD، وذلك في ظل ازدياد عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى موفري الخدمات الفائقين مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون.

ويعد أكبر محرك أقراص ثابتة HDD متوفر حاليًا هو طراز Ultrastar HC650 بسعة 20 تيرابايت من ويسترن ديجيتال، والذي يستخدم تقنية تسمى SMR.

أما بالنسبة للتسعير، فإن أرخص محرك قرص صلب من حيث السعة لديه تيرابايت واحد بنحو 15 دولارًا، مما يجعل سعر محرك الأقراص الصلبة بسعة 80 تيرابايت في حدود 1200 دولارًا.

وقد يبدو هذا السعر كبيرًا، لكن الوفورات المحتملة من حيث سعة التخزين واستهلاك الطاقة والصيانة العامة قد تفوق النفقات الرأسمالية.