إذا كنت بحاجة إلى خدمات لمشاركة الملفات بشكل آمن عبر الإنترنت مع أشخاص آخرين فأنت تريد أن تكون قادرًا على القيام بذلك بسرعة وأمان وبأقل قدر ممكن من الجهد، ولحسن الحظ الكثير من التطبيقات والخدمات تلبي هذه المعايير الثلاثة.

سواءً أكنت تقوم بالنقر فوق الأدوات المضمّنة في تطبيق التخزين السحابي الذي تستخدمه بالفعل أو ببساطة سحب الملفات إلى نافذة متصفح مفتوحة، فلديك العديد من الخيارات لتثبيتها.

تقوم جميع هذه الخدمات بتشفير الملفات أثناء النقل وعند تخزينها، وإيقاف المتسللين والأطراف الثالثة من الوصول إليها، ومع ذلك فإن Firefox Send هو الوحيد الذي يستخدم التشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أنه لا يمكن لـ Firefox رؤية الملفات.

يحتفظ الآخرون بالحق في الوصول إلى بياناتك إذا تم فرضها بواسطة تطبيق القانون، أو إذا كانت هناك حاجة لإدارة الخدمات السحابية بأنفسهم، ومن المهم أيضًا التأكد من أن روابط المشاركة التي تنشئها محمية، حيث تعمل هذه المفاتيح كمفاتيح فك تشفير تتيح الوصول إلى ملفاتك، وسنتناول في هذا الموضوع مجموعة خدمات لمشاركة الملفات بشكل آمن عبر الإنترنت.

7 خدمات لمشاركة الملفات بشكل آمن عبر الإنترنت

Firefox Send

قدم متصفح Firefox اسمه إلى عدد من التطبيقات والخدمات الإضافية مؤخرًا، بما في ذلك Firefox Send، إنه سهل الاستخدام، مع أو بدون متصفح Firefox، ويتيح لك مشاركة الملفات بحجم يصل إلى 2.5 تيرابايت مجانًا.

يمكنك الحصول على مجموعة من الخيارات المفيدة هنا أيضًا. يمكن تعيين ارتباطات التنزيل بحيث تنتهي صلاحيتها بعد عدد معين من التنزيلات أو مقدار محدد من الوقت، وإذا كنت تريد طبقة أمان إضافية، فيمكنك حمايتها بكلمة مرور أيضًا، حتى يحتاج الشخص الآخر إلى الرابط وكلمة المرور للحصول على في الملف.

يتيح لك هذا الخيار بشكل أساسي إمكانية السحب والإفلات في متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية أو الاشتراك في خدمة إضافية، فيمكنك مراقبة متى يتم الوصول إلى ملفاتك المشتركة أيضًا، ويمكن إبطال الرابط في أي وقت.

يمنحك Dropbox مساحة تخزين سحابية تبلغ 2 جيجابايت مجانًا، مع خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا في الشهر لسعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت، إلى جانب تمكين مشاركة الملفات عبر الويب، فإنه يحافظ على مزامنة الملفات والمجلدات بين أجهزتك والسحابة، ويسمح لك بعرض الملفات على الويب والتعاون في الملفات مع الآخرين وأكثر من ذلك.

تمنحك الخدمة أيضًا طرقًا لمشاركة الملفات أيضًا، فيمكنك القيام بذلك إما من خلال تطبيق Dropbox الرئيسي على الويب أو الحاسب أو هاتفك أو من خلال أداة مشاركة مخصصة ومبسطة تسمى Dropbox Transfer، والتي تقدم بعض الإضافات مثل سجل لعدد المرات التي تم تنزيل ملفاتك المشتركة.

يمكنك مشاركة ملفات فردية أو مجلدات كاملة، إما للقراءة فقط أو بامتيازات التحرير، ولديك خيار حماية الروابط المشتركة بكلمة مرور ووضع تاريخ انتهاء الصلاحية عليها.

يعد WeTransfer خيارًا جيدًا إذا كنت تحتاج فقط إلى شيء سريع ومباشر دون الحاجة إلى التسجيل للحصول على خدمة جديدة، على الرغم من أنه يمكنك إنشاء حساب إذا كنت تريد، ويمكنك مشاركة ملف واحد أو عدة ملفات عبر رابط مخصص، والذي يبقى نشطًا لمدة أسبوع افتراضيًا.

يمكنك الحصول على حساب WeTransfer Pro مقابل 12 دولارًا شهريًا، ولكنه يضيف بعض المزايا المفيدة، حيث يمكنك تعيين أوقات انتهاء الصلاحية الخاصة بك، وحماية روابط التنزيل بكلمة مرور، ونقل ما يصل إلى 20 جيجابايت من الملفات في وقت واحد بدلاً من الحد الذي يبلغ 2 جيجابايت والذي يشغله المستخدمون مجانًا.

تحصل حسابات Pro أيضًا على سعة تخزينية ثابتة تبلغ 1 تيرابايت في السحابة وأدوات أفضل لمراقبة عدد مرات تنزيل ملفاتك ومن قام بها، وسواءً كنت تذهب للخيارات المدفوعة أو المجانية، فإن WeTransfer يجعل تبادل الملفات بشكل آمن عبر شبكة الإنترنت خالية من المتاعب.

تمنحك جوجل مساحة تخزين سحابية تبلغ 15 جيجابايت مجانًا، ويتم تقسيمها عبر خدماتها المختلفة، بما في ذلك Google Drive و جيميل و Google Photos، وتبدأ الخطط المدفوعة من 2 دولار شهريًا للحصول على سعة تخزينية تصل إلى 100 جيجابايت، وبالطبع تحصل على محرّر مستندات جوجل وباقي مجموعة تطبيقات مكتب جوجل عبر الإنترنت.

يمكنك بسهولة إنشاء روابط لمشاركة الملفات أو المجلدات بأكملها من الويب أو من تطبيقات Google Drive للجوال، فيمكنك التحكم الكامل فيما إذا كان يمكن تحرير الملفات أو عرضها فقط، ولا يحتاج المستلمون بالضرورة إلى حساب جوجل للوصول إلى الملفات.

يتفوق Google Drive في تمكينك من العمل على المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع أشخاص آخرين عبر الويب، ولا توجد خيارات لتعيين تواريخ انتهاء الصلاحية أو كلمات المرور.

يمنحك OneDrive من مايكروسوفت مساحة تخزين سحابية بحجم 5 جيجابايت مجانًا، ويمكنك ترقية ذلك مقابل رسوم معينة، حيث تبدأ الأسعار من 2 دولار شهريًا لتخزين 100 جيجابايت.

يتوفر OneDrive على الويب وعلى الأجهزة المحمولة وعلى الماكنتوش وهو مدمج في نظام ويندوز، كما يمكن أيضًا مشاركة أي ملف أو مجلد تمت مزامنته مع حساب OneDrive الخاص بك مع أشخاص آخرين من خلال رابط إذا كنت تستخدم خطة OneDrive مدفوعة، ويمكنك تعيين تواريخ انتهاء صلاحية الروابط الخاصة بك وإضافة حماية كلمة المرور أيضًا.

SendAnywhere

نحن نحب الخدمة التي تخبرك تمامًا بما تفعله من خلال الاسم الذي تحمله، وبالتأكيد SendAnywhere هي كذلك، إنها بسيطة وسريعة ومجانية، فقط افتح الموقع وانقر على أيقونة علامة الجمع الحمراء ويمكنك مشاركة ملف أو ملفات باستخدام رابط فريد أو رمز مكون من ستة أرقام.

إذا كنت تستخدم الكود المكون من ستة أرقام، والذي سيتعين عليك نقله إلى المستلم في غضون 10 دقائق، فلا يوجد حد لأحجام تحميل الملفات، أما إذا كنت تستخدم طريقة الارتباط فإن الحد الأقصى هو 10 جيجابايت، وإذا قمت بالتسجيل للحصول على حساب Plus بقيمة 5 دولارات شهريًا فيصل الحد إلى 50 جيجابايت، ويمكنك تحديد وقت انتهاء الصلاحية المخصص الخاص بك.

يتيح لك الاشتراك المدفوع أيضًا عرض عدد مرات تنزيل ملفاتك، كما يتيح لك حماية كلمة المرور على روابطك بالإضافة إلى واجهة الويب، ويمكنك استخدام SendAnywhere كتطبيق سطح مكتب أو تطبيق جوال.

تتخلف iCloud خدمة التخزين السحابي من آبل عن المنافسة عندما يتعلق الأمر بمشاركة الملفات على الرغم من وجود علامات على التحسن، وتكون مشاركة الملفات سهلة نسبيًا من الويب أو من أي جهاز من آبل، ويمكن ضبط المشاركات على القراءة فقط أو على أنها قابلة للتحرير، حتى الآن لا توجد حماية بكلمة مرور ولا توجد طريقة لتعيين تاريخ انتهاء الصلاحية على الروابط المشتركة.