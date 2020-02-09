هواوي تقاضي فيرايزون لانتهاكها حقوق براءات الاختراع التابعة لها

رفعت شركة هواوي دعوى قضائية في المحاكم الأمريكية للمنطقة الشرقية والغربية بولاية تكساس ضد شركة فيرايزون Verizon لانتهاكها براءات اختراع إحدى التقنيات التي تمتلكها الشركة، حيث تسعى هواوي بموجب هذه الدعوى لبيان الانتهاك والحصول على تعويض عن استخدام فيرايزون تقنية تعود لها، ومحمية بموجب 12 براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور سونغ ليوبينغ، رئيس الشؤون القانونية في شركة هواوي: “لقد استفادت منتجات وخدمات فيرايزون من التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها هواوي بعد سنوات طويلة من جهود البحث والتطوير الذي نستثمر فيه بشكل كبير لأننا نريد تزويد عملائنا بأفضل حلول الاتصالات المتقدمة ذات القيمة المضافة، وأن نشارك هذه الابتكارات مع مختلف القطاعات من خلال اتفاقيات الترخيص”.

وتستثمر هواوي 10 إلى 15 في المئة من إيراداتها السنوية في مجال البحث والتطوير، وقد أنفقت أكثر من 70 مليار دولار أمريكي في هذا المجال على مدار العقد الماضي لتحصل على أكثر من 80،000 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم، من ضمنها أكثر من 10،000 براءة اختراع في الولايات المتحدة وحدها، حيث تعتبر الابتكارات الأساس المتين لنجاحها واستمرار نمو أعمالها، وقيمة كبرى لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

يُذكر أن هواوي تفاوضت مع شركة فيرايزون لفترة طويلة قبل رفع الدعاوى في تكساس، وقدمت خلال رحلة مفاوضاتها قائمة مفصلة ببراءات الاختراع والأدلة الدامغة التي تثبت استخدام فيرايزون لبراءات الاختراع الخاصة بشركة هواوي، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من الوصول إلى اتفاق بشأن شروط الترخيص.

وعن فشل المفاوضات ورفع الدعوى، قال الدكتور سونغ: “نجحنا منذ سنوات في الحصول على ترخيص العديد من براءات الاختراع وتفاوضنا حول ذلك مع العديد من الشركات، ولكن عندما لا يمكننا التوصل إلى اتفاق فلا خيار لدينا سوى اللجوء إلى القانون والقضاء، وهو مسار متعارف عليه في هذا المجال، ولا نطلب سوى أن تحترم شركة فيرايزون استثماراتها في البحث والتطوير إما عن طريق الدفع مقابل استخدام براءات الاختراع التي تعود ملكيتها لنا أو الامتناع عن استخدامها في منتجاتها وخدماتها”.

وتحترم هواوي حقوق الملكية الفكرية وتعمل على حمايتها وتدعو إلى مشاركة التقنيات الحاصلة على براءة اختراع بشكل مشروع من خلال اتفاقيات الترخيص المشترك أو الترخيص المدفوع، وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن أجرت الشركة مفاوضات على نطاق واسع حول الترخيص المشترك مع كبار حاملي براءات الاختراع في مجال الاتصالات، ووقعت أكثر من 100 اتفاقية ترخيص مع كبار موردي تقنية المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

واعتبارًا من عام 2015، حصلت هواوي على أكثر من 1.4 مليار دولار مقابل ترخيص براءات الاختراع، كما دفعت حتى اليوم أكثر من 6 مليارات دولار مقابل الاستخدام المشروع للتقنيات الحاصلة على براءة اختراع والتي طورها نظراؤها في هذا المجال، حيث ذهبت 80% من رسوم الترخيص إلى شركات في الولايات المتحدة، ويعد الابتكار وحماية واحترام الملكية الفكرية إحدى المحاور الهامة في نجاح أعمال الشركة وعلاقاتها مع عملائها.

يذكر أنه في عام 2018، بلغ إنفاق الشركة على البحث والتطوير 15 مليار دولار، أي ما يصل إلى 15% من الإيرادات السنوية لهواوي. واحتلت المرتبة الخامسة على قائمة الاتحاد الأوروبي للبحث والتطوير الصناعي لعام 2019 الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وتحرص الشركة على مواصلة تبادل ثمار البحث والتطوير مع مجتمعات البلدان التي تعمل ضمنها، بما في ذلك الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعبر الشركة عن إيمانها الراسخ بأن مشاركة الابتكار على نطاق واسع من شأنه أن يعزز نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ويسهم في تقدمه لصالح مستقبل البشرية.