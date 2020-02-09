هاتف LG V60 ThinQ مزود بأربع كاميرات خلفية

نشر المسرب الشهير إيفان بلاس Evan Blass صورًا جديدة لهاتف شركة إل جي القادم المسمى LG V60 ThinQ، والذي يعد خلفًا لهاتف LG V50S ThinQ (المعروف أيضًا باسم LG G8X)، بحيث توضح الصور أن الجهاز يتضمن أربع كاميرات خلفية.

وتؤكد التسريبات أن الهاتف الذكي يحتوي على أربع ميكروفونات، ويحمل بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مع ملاحظة أن LG V60 ThinQ لن يأتي بجهة خلفية شفافة، وهو ما تقترحه الصورة، وذلك لأنها مجرد وسيلة لشركة إل جي للإشارة إلى الميزات الهامة للجهاز دون إدراج مجموعة من النصوص في الفيديو.

ومع ذلك، فإن الصورة تكشف أن الهاتف مزود بمنفذ USB-C في الأسفل، محاطًا بالسماعة، ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، كما تكشف الصور أيضًا أن LG V60 ThinQ مزود بشاشة تتضمن نتوء، وذلك بالنظر إلى وجود الكاميرا الأمامية في وسط الشاشة.

ومن المفترض أن يتضمن الجهاز قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، وذلك بالنظر لعدم وجود قارئ بصمات فعلي مثبت في الجهة الخلفية، كما أن الصور توضح إمكانية وجود أزرار الصوت وزر مساعد جوجل الذكي المخصص على الجانب الأيسر من الجهاز بشكل مطابق لجهاز LG V50S ThinQ.

ويشار إلى أن شركة إل جي لم تصدر أي تعليق حول هاتف LG V60 ThinQ حتى الآن، لكن تقريرًا صادر في شهر ديسمبر الماضي عن صحيفة كوريا هيرالد Korea Herald زعم أن الشركة تستعد للكشف عن الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 في برشلونة المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 27 فبراير.

وأوضح التقرير أن الجهاز داعم لشبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب القدرة على استخدام ملحق الشاشة المزدوجة المحسن Dual Screen من إل جي، ولكن نظرًا إلى أن إل جي قد انسحبت من MWC 2020 بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، فمن غير الواضح متى تعتزم الشركة الكورية الجنوبية الكشف رسميًا عن هاتف V60 ThinQ.

يذكر أن إل جي كافحت في عام 2019 فيما يتعلق بالأجهزة المحمولة، وذلك بسبب تراجع مبيعاتها خارج سوقها المحلية في كوريا الجنوبية، لكن الشركة تهدف إلى جعل أعمالها المحمولة مربحة بحلول العام الحالي من خلال تلبية الطلب المتزايد على الهواتف الذكية المتميزة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G.