أخبار قطاع الأعمال

قفزة مظلية حرة تؤكد السرعة المبهرة لشبكة 5G من اتصالات

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في تحدٍ واختبار جديد هو الأول من نوعه في الدولة والمنطقة قام بطل فريق ريد بُل للقفز المظلي الحر داني رومان باختبار مدى سرعة شبكة الجيل الخامس 5G وقدرتها على إتمام تحميل ملف بسرعة قياسية، ولكن على طريقته.

بدأت القصة عندما أخذ داني رومان على عاتقه مهمة الإجابة على سؤال محوري مفاده: هل ستتمكن شبكة 5G من اتصالات من إتمام تحميل 4 جيجابايت خلال 30 ثانية؟ وهو نفس الزمن الذي يحتاجه المظلي لفتح مظلته بعد القفز من ارتفاع 15000 قدم قبل وصوله للأرض.

لقد كانت ثقة داني رومان في اتصالات في مكانها، حيث نجحت شبكة الجيل الخامس 5G في إتمام عملية التحميل خلال 30 ثانية بعد أن قفز من الطائرة ووصوله إلى العلو المطلوب، ليقوم عندها داني بفتح مظلته، لتتعالى بعدها أصوات التشجيع والتصفيق من الحضور والمراقبين، نعم، لقد نجح التحدي. 

يذكر أن شبكة الجيل الخامس 5G من اتصالات قادرة على تحميل لعبة حجمها 4 جيجابايت خلال 30 ثانية، في المقابل يمكن لشبكة الجيل الرابع 4G تحميل لعبة حجمها 0.75 جيجابايت فقط خلال نفس الزمن.

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