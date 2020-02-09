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فيسبوك تستحوذ على شركة جديدة لتعزيز قدرات الواقع المعزز

فيسبوك تستحوذ على شركة جديدة لتعزيز قدرات الواقع المعزز
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استحوذت شركة فيسبوك على (سكيب تكنولوجيز) Scape Technologies، وهي شركة ناشئة بريطانية متخصصة في مجال الرؤية الحاسوبية وتعمل على تقنية لتحديد الموقع تتفوق على قدرات (نظام المواقع العالمي) GPS الحالي.

ونقل موقع (تك كرنش) TechCrunch عن متحدث باسم الشركة تعليقه على الخبر، إذ قال: “إننا نستحوذ على شركات تقنية أصغر من وقت لآخر. ولا نناقش خططنا دائمًا”. وهي العبارة التي تستخدمها الشركة لتأكيد صفقات الاستحواذ بطريقة غير مباشرة.

وأشار موقع (تك كرنش) إلى أن تفاصيل الصفقة ليست معروفة بعد، ولكن يُرجح أن يكون سعر الصفقة، بالنظر إلى حصة فيسبوك من الشركة وقيمتها، نحو 40 مليون دولار أمريكي. كما ذكر أن مسؤولَين سابقَين لدى الشركة الناشئة استقالوا ليحل محلهم مسؤولان من فيسبوك.

فيسبوك تستحوذ على شركة جديدة لتعزيز قدرات الواقع المعزز

وتأسست شركة (سكيب تكنولوجيز) في عام 2017 وقد طورت (خدمة التموضع البصري) المبنية على تقنية الرؤية الحاسوبية، وتسمح للمطورين ببناء تطبيقات قادرة على الحصول على معلومات عن المواقع أدق بكثير مقارنةً بقدرات تقنية GPS الحالية.

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وتستهدف التقنية مبدئيًا تطبيقات الواقع المعزز، ولكنها قابلة للاستخدام في تشغيل تطبيقات التنقل، والروبوتات. وتسعى (سكيب) إلى استخدامها في أي جهاز مزود بكاميرا بغية تمكينه من فهم محيطه.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية (إدوارد ميلر) في وقت سابق “المحرك البصري” بأنه تقنية لرسم الخرائط قادرة على إنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد باستخدام الصور ومقاطع الفيديو العادية. وقد أتاحت الشركة واجهة تطوير التطبيقات API الخاصة بخدمة التموضع البصري لعدد من المطورين.

ويبدو أن صفقة الاستحواذ على (سكيب) يأتي في إطار سعي فيسبوك إلى تعزيز حضورها في سوق الواقع المعزز والواقع الافتراضي الذي يشهد نموًا متسارعًا، وقد جذب إليه العديد من كبرى شركات التقنية.

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