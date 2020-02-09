التصيد المالي ينمو 9.5% خلال موسم أعياد 2019

دائمًا ما يمثل الربع الأخير من العام فترة مثمرة للمجرمين الإلكترونيين في التصيد المالي حيث يحرص المجرمون على استغلال سعي المستهلكين للحصول على أفضل الصفقات لموسم العطلات والأعياد لا سيما في أيام الجمعة البيضاء وإثنين الإنترنت وأيام التسوّق التي تسبق عيد الميلاد، والتي تشهد نموًا كبيرًا لا يقتصر على المبيعات وحدها، وإنما يمتدّ ليشمل الأنشطة الرقمية التخريبية.

وقد اكتشف باحثون في كاسبرسكي حدوث نمو بنسبة 9.5% في عمليات التصيد المالي في الربع الأخير من العام 2019، مع نمو في نشاط رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه كمًّا ونوعًا.

ويتيح تحليل مشهد التهديدات خلال فترة الأعياد المنقضية فهمًا أفضل للتغيّرات الحاصلة في الأنشطة الاحتيالية، وقد استمرت حصّة التصيد المالي في النمو خلال 2019، متجاوزة نصف إجمالي محاولات التصيد في الربع الرابع، بنسبة بلغت 52.61%.

المتغيرات التي شهدها مجال التصيد المالي في 2019 في الجدول

2019 الربع الثالث الربع الرابع إجمالي التصيد المالي 43.19% 52.61% التسوق الإلكتروني 5.52% 8.89% الخدمات المصرفية الإلكترونية 22.46% 29.73% المدفوعات الإلكترونية 15.21% 14.00%

وما زال الاحتيال وسيلة فعالة لدفع المستخدمين إلى تقديم بياناتهم الشخصية وبيانات البطاقات المصرفية إلى مجرمي الإنترنت من دون علمهم، وغالبًا ما تستخدم العلامات التجارية الشعبية طُعمًا في هذه المساعي الخبيثة.

واشتملت الأمثلة التي اكتشفتها كاسبرسكي على صفحة أمازون وهمية تستدرج المستخدمين بعروض عيد الميلاد لسرقة بيانات الاعتماد الخاصة بحساباتهم Amazon Prime.

وكثيرًا ما تؤدي محاولات التصيد هذه المطلوب منها، فقد أظهر تحليل نشاط التصيد المالي باستخدام الاسمين التجاريين eBay وAlibaba طعمين للإيقاع بالمتسوقين، نموًا ملحوظًا قبل التسوق لموسم العطلات.

فقبل يوم الجمعة البيضاء ببضعة أيام فقط زاد عدد المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى صفحات تصيد وهمية تنتحل هوية eBay، بأربعة أضعاف، ليصل إلى أكثر من 8,000 محاولة يوميًا.

وبقيت هذه المستويات المرتفعة من الزيارات في مستواها حتى منتصف ديسمبر، قبل أن تعاود الصعود إلى ذروة أخرى قبل عيد الميلاد بأسبوع، وقد شوهد نمط مماثل مع محاولات التصيد التي جرت عبر صفحات تنتحل هوية موقع Alibaba.

من ناحية أخرى، حدث نمو طفيف خلال موسم العطلات في رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، ولكنها شهدت تنوعًا كبيرًا في الموضوعات، وتراوحت المخططات التخريبية بين وعود بالحصول على تبرعات عيد الميلاد، إلى محاولات احتيال تهدف إلى سرقة العملات الرقمية، ورسائل بريد إلكتروني الضارة خبيثة التي يتم إرسالها إلى الشركات باعتبارها طلبيات شراء عاجلة لعيد الميلاد.

ولا تقتصر مثل محاولات التصيد المتعلقة بالعطلات ورسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه هذه على موسم الأعياد وحده، فقد تلقّى مستخدمون في جنوب شرق آسيا أيضًا “عروضًا مُغرية”، ولكنها ارتبطت بالسنة القمرية الجديدة.

وبهذه المناسبة، وصفت تاتيانا سيدورينا، المحللة الأمنية لدى كاسبرسكي، موسم العطلات بأنه فترة تشهد “اندفاعًا محمومًا نحو التسوق واتخاذ قرارات متسرعة”، مشيرة إلى أن الضغط الواقع على المتسوقين للحصول على صفقة جيدة أو شراء الهدايا في الوقت المناسب قد يعني “فقدان الحذر المطلوب، ما يسهّل على مجرمي الإنترنت استغلالهم”.

وقالت تاتيانا: “يصعب كثيرًا على المتسوقين في هذا الوقت من العام التخلي عن رغبتهم في الحصول على هدية رائعة بسعر ممتاز، أما المجرمون فيسعون جاهدين طوال العام إلى استغلال تلك الرغبات مع نهاية العام، الذي يُعدّ وقتًا مثمرًا لهم”.

وأكّدت سيدورينا أن المطلوب من المستهلكين ليس التخلّي عن الرغبة في التسوق لموسم الأعياد والحصول على أفضل الصفقات، وإنما توخّي الحذر، وإيلاء عمليات الشراء وسداد المدفوعات بالبطاقات المصرفية تركيزًا إضافيًا، مضيفة كذلك أن الاشتراكات أو الدفعات المتأخرة قد تكون ناجمة عن عمليات احتيال، نظرًا لأن المجرمين قد لا يستخدمون البيانات المسروقة على الفور”.

هذا وتوصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع النصائح التالية للبقاء في مأمن من محاولات التصيّد عبر البريد غير المرغوب فيه: