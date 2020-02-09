أبرز 5 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولارِِ

يوجد بسوق الهواتف الذكية الكثير من هواتف أندرويد التي تقع تحت الفئة المتوسطة، وتتيح للمستخدمين خيارات جديدة بمزايا متقدمة وبأسعار مناسبة، وبداية من عام 2019 لم تعد التصميمات المتميزة والمواصفات الجديدة حصرية لأبرز الهواتف الرائدة فقط.

لقد أصبحت الشاشات في الهواتف ذات الأسعار المناسبة تأتي بمقاسات أكبر ودقة عالية، بالإضافة إلى كاميرات متعددة جيدة، وعمر بطارية أطول، كما أن بعض هذه الهواتف تحصل على تحديثات نظام التشغيل بشكل أسرع من معظم الهواتف الرائدة، مثلما هو الحال مع هواتف (أندرويد ون).

ولحسن الحظ، مع كثرة العلامات الموجودة الآن في سوق الهواتف الذكية يوجد الكثير من الهواتف التي تنطبق عليها المواصفات أعلاها، بالإضافة إلى السعر المناسب:

فيما يلي أبرز 6 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولارِِ:

1- هاتف Xiaomi Redmi Note 8:

يأتي هاتف

المعالج: Snapdragon 665 ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (IPS LCD)، وبمقاس 6.3 بوصات، بدقة 1080×2340 بكسلًا، وبكثافة 409 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل وبفتحة عدسةf/1.8، والثانية: بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة macro بدقة 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والرابعة: بدقة 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.0.

ذاكرة وصول عشوائي: 3 أو 4 أو 6 جيجابايت.

مساحة تخزين داخلية: 23 أو 64 أو 128 جيجابايت.

البطارية: 4000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 9 باي، المعتمد على واجهة المستخدم MIUI 11.

السعر: 189.68 دولارًا.

2- هاتف سامسونج Galaxy A20e:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A20e بتصميم جيد، ومعالج قوي، وكاميرا خلفية ثنائية العدسات، وبطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، كما يدعم Bluetooth 5.0، وتقنية الاتصال NFC للدفع عبر الأجهزة المحمولة.

المواصفات:

المعالج: Exynos 7884 ثماني النوى بتردد 1.6 جيجاهرتز.

الشاشة: 5.8 بوصات، بدقة 1560× 720 بكسلًا، وبكثافة 296 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2.

الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.0.

ذاكرة وصول عشوائي: 3 جيجابايت.

مساحة تخزين داخلية: 64 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر (بطاقات الذاكرة الخارجية) microSD.

البطارية: 3000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 9 باي، المعتمد على واجهة المستخدم One UI.

السعر: 179.99 دولارًا.

3-هاتف Nokia 3.2:

يأتي هاتف نوكيا Nokia 3.2 بشاشة كبيرة تصل إلى 6.3 بوصات، كما يضم بطارية ذات سعة كبيرة، ويدعم استخدام بطاقتي SIM، وبطاقة MicroSD لزيادة سعة التخزين الداخلية.

المواصفات:

المعالج: Snapdragon 429 ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع IPS LCD، وبمقاس 6.3 بوصات وبدقة 720×1520 بكسلًا، وبكثافة 269 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.

الكاميرا الأمامية: بدقة 5ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.2.

ذاكرة وصول عشوائي: 2 أو 3 جيجابايت.

مساحة تخزين داخلية: 16 أو 32 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر (بطاقات الذاكرة الخارجية) microSD.

البطارية: 4000 ميلّي أمبير/ الساعة.

نظام التشغيل: أندرويد ون.

السعر: يبدأ من 140 دولارًا

4-هاتف Huawei P Smart:

يقدم هاتف هواوي Huawei P Smart تجربة مستخدم عالية الجودة حيث تعتمد الكاميرات الخلفية والأمامية العالية الأداء على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شاشة مقاسها 6.21 بوصات، ومعالج ثماني النوى قوي، مع سعر مناسب.

المواصفات:

المعالج: Kirin 710 ثماني النوى بتردد 2.2 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (LTPS IPS LCD)، وبمقاس 6.21 بوصة وبدقة 1080×2340 = بكسلًا، وبكثافة 415 بكسلًا في البوصة الواحدة.

بكسلًا، وبكثافة 415 بكسلًا في البوصة الواحدة. الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.5.

الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.0.

ذاكرة وصول عشوائي: 3 جيجابايت.

مساحة تخزين داخلية: 32 أو 64 جيجابايت.

البطارية: 3400 ميلّي أمبير/ الساعة.

السعر: يبدأ من 178.99 دولارًا.

5- هاتف Moto G7 Play:

يأتي هاتف Moto G7 Play بتصميم أنيق ويضم مستشعر لبصمة الإصبع في الخلف، مع كاميرا خلفية ثنائية العدسات.

المواصفات: