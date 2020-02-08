Fingerbot.. للتحكم بجميع أجهزتك عن بُعد

تعتبر حلول أتمتة المنازل من أبرز المنتجات التي تجذب محبي التكنولوجيا حول العالم، وذلك لما تتميز به من خصائص تعمل على تسهيل تنفيذ مهام الحياة اليومية بالمنزل، وسنقوم اليوم باستعراض سريع لروبوت منزلي صغير الحجم يُسمى Fingerbot، والذي يساعدك على التحكم في أجهزتك المنزلية من خلال هاتفك أو مساعد صوتي.

هذا الروبوت من تصميم وتطوير شركة Adaprox الأسترالية، والتي عرضت مشروع تطويره على موقع التمويل الجماعي الشهير Kickstarter واستطاعت أن تجمع تمويلًا يزيد عن 140 ألف دولارِِ حتى الآن لإنتاج روبوت Fingerbot على نطاق تجاري.

تصف الشركة هذا الروبوت بأنه أصغر روبوت في العالم، ويمكن استخدامه كزر تشغيل وإغلاق للعديد من الأجهزة المنزلية مثل: لمبات الإضاءة، ومكيف الهواء، والتلفاز، وماكينة إعداد القهوة، والعديد من الأجهزة الأخرى.

تتلخص فكرة عمل روبوت Fingerbot في أنه يتصل بشبكة Wi-Fi، ويمكنك التحكم فيه من خلال تطبيق على هاتفك، حيث يستخدم ذراع صغير يمكن التحكم به من خلال دائرة إلكترونية صغيرة ليقوم بدلًا عنك بالضغط على أزرار أي جهاز لتشغيله أو إيقافه.

كما يمكن للتطبيق المخصص لروبوت Fingerbot التكامل مع أشهر المساعدات الصوتية الموجودة بالسوق، حيث يمكنك تشغيله عبر مساعد جوجل الصوتي، أو أليكسا، أو سيري.

يتضمن Fingerbot بطارية مدمجة قابلة للشحن يمكن أن تدوم 6 أشهر حسب الاستخدام، كما يمكنك تثبيته بسهولة على أي جهاز بفضل تصميمه المرن.



ومن أهم ما يميز هذا الروبوت هو إمكانية تخصيص ذراع مختلف لكل جهاز تريد تشغيله، حيث يختلف شكل الذراع المخصص لتشغيل جهاز الكمبيوتر المكتبي عن شكل الذراع المخصص للتحكم في مفاتيح الإضاءة بالمنزل، وذلك كما يظهر في الصورة التالية.

بالتأكيد سيحدث روبوت Fingerbot طفرة في مجال أتمتة المنازل، حيث سيوفر للمستخدمين إمكانية التحكم في أجهزتهم التقليدية عن بُعد باستخدام الهواتف الذكية أو المساعدات الصوتية بدون الحاجة لاقتناء أجهزة منزلية جديدة تدعم تقنيات إنترنت الأشياء، وهو ما سيوفر الكثير من التكاليف .

الجدير بالذكر أن هذا الروبوت سيكون متاحًا للمستخدمين خلال شهر مايو القادم، كما توفر الشركة إمكانية الشحن الدولي لعملائها حول العالم.

توفر الشركة جهازًا إضافيًا يُسمى Adaprox Bridge لتمكين المستخدمين من التحكم عن بُعد في جميع وحدات روبوت Fingerbot المثبتة بأجهزتهم عندما يكونوا خارج المنزل، وذلك من خلال هواتفهم المتصلة بالإنترنت.

يمكنك اقتناء عدة وحدات من روبوت Fingerbot مع طقم من الأذرع بأشكال مختلفة لتتمكن من تشغيل عدة أجهزة في منزلك، والتحكم فيها عن بُعد، وبالطبع سيختلف السعر بحسب عدد الوحدات التي تريد شراءها حيث يبدأ السعر من 25 دولارًا للوحدة الواحدة، وهو متاح حاليًا للحجز على موقع التمويل الجماعي (كيكستارتر) Kickstarter.