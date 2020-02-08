نتفليكس تسمح بتعطيل التشغيل التلقائي للمعاينة.. إليك الطريقة

نتفليكس هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز و مارك راندولف في 29 أغسطس عام 1997 في سكوتس فالي، كاليفورنيا، حيث كانت متخصصة في بداياتها بتزويد خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد، وفي عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت.

استمعت منصة نتفليكس أخيرًا إلى الشكاوى المقدمة من ملايين المشاهدين، وقالت نتفليكس عبر حسابها في تويتر أنها أتاحت الآن خيار تعطيل ميزة التشغيل التلقائي للمعاينة، حيث يمكنك من خلال اتباع خطوات بسيطة جدًا من تعطيل ميزة التشغيل التلقائي للمعاينة.

تميز نتفليكس بين نوعين مختلفين من التشغيل التلقائي، الأول هو التشغيل التلقائي للحلقة التالية من مسلسل ما، والثاني هو معاينات التشغيل التلقائي، تلك التي تراها عند فتح المنصة للتصفح، ويمكنك إيقاف تشغيل كلتاهما أو ميزة واحد فقط، حيث قامت المنصة بفصلهما، ولحسن الحظ يمكنك العثور على الميزتين في نفس المكان.

بعد تسجيل الدخول انتقل إلى القائمة باستخدام مربعات ملفك الشخصي، وانقر فوق إدارة ملفات التعريف الخاصة بي، ثم انقر فوق ملف التعريف الذي تريد ضبطه، وضمن صورة الملف الشخصي سترى خياران، الأول هو التشغيل التلقائي للحلقة التالية من المسلسل على جميع الأجهزة، والثاني العرض التلقائي للمقاطع أثناء الاستعراض على جميع الأجهزة، قم بإلغاء تحديد أحد الخيارين أو كلاهما وستحصل على ما تريد، والجدير بالذكر بأن هذه العملية يمكنك القيام بها عن طريق الحاسب فقط حتى الآن.