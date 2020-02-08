أزالت منصة نتفليكس خلال 23 عامًا من الخدمة 9 إنتاجات فقط من المحتوى بسبب الرقابة الحكومية، وفي تقرير جديد بعنوان Environmental Social Governance، كشفت نتفليكس أنه على مر السنين تلقت طلبات إزالة لبعض الإنتاجات من حكومات نيوزيلندا وفيتنام وألمانيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية.

جاء أول إشعار إزالة على الإطلاق من نيوزيلندا في عام 2015، لكن سنغافورة هي الأكثر نشاطًا، وفيما يلي العناوين التسعة التي تمت إزالتها بواسطة نتفليكس على مدار السنوات:

The Bridge، طلبت نيوزيلندا في عام 2015 إزالته.

Full Metal Jacket، طلبت فيتنام في عام 2017 إزالته.

Night of the Living Dead، طلبت ألمانيا في عام 2017 إزالته.

Cooking on High، طلبت سنغافورة في عام 2018 إزالته.

The Legend of 420، طلبت سنغافورة في عام 2018 إزالته.

Disjointed، طلبت سنغافورة في عام 2018 إزالته.

حلقة بعنوان المملكة العربية السعودية من برنامج دليل الوطنية لحسن منهاج، طلبت السعودية في عام 2019 إزالتها.

The Last Temptation of Christ، طلبت سنغافورة في عام 2019 إزالته.

The Last Hangover، طلبت سنغافورة في عام 2020 إزالته.

تهدف منصة نتفليكس لإتاحة أكبر قدر ممكن من المحتوى على نظامها الأساسي، ولكنها تقول إنها ستلتزم في نهاية المطاف بإشعارات الإزالة إذا حظرت إحدى الدول توزيع بعض العناوين.

هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها المنصة عن قائمة العناوين التي تمت إزالتها بعد ضغوط الحكومات، لكن الشركة تعتزم مواصلة الكشف عن هذه المعلومات في المستقبل، حيث صرحت المنصة في تقريرها: “ابتداءً من العام المقبل، سوف نبلغ عن عمليات الإزالة السنوية هذه”.