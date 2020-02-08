كيفية استخدام ميزة تحديد الحسابات في إنستاجرام

قامت منصة إنستاجرام مؤخرًا بتطبيق ميزة تحديد الحسابات التي تعرض قائمة بالأشخاص الذين يتابعهم المستخدم في فئتين “الأقل تفاعلاً مع” و “الأكثر عرضًا في الخلاصة”.

وأوضحت الشركة أنه بإمكان جميع المستخدمين مع الميزة الجديدة إدارة حالة المتابعة، أو الإشعارات، أو كتم الحسابات غير المرغوب بها.

وقالت إنستاجرام: “سواء تخرجت أو انتقلت إلى مدينة جديدة أو أصبحت مهتمًا بشيء جديد ووجدت من يشاركك الاهتمام، فإننا نريد أن نسهل عليك إدارة الحسابات التي تتابعها على إنستاجرام على نحو يجعلها تمثل اتصالاتك واهتماماتك الحالية خير تمثيل”.

وأضافت الشركة حديثًا القدرة على فرز قائمة المتابعين من الأقدم إلى الأحدث، وذلك لتسهيل معرفة الأشخاص الذين تمت متابعتهم في بداية الاشتراك بالخدمة، ولم يعد هناك تواصل حقيقي.

لاستخدام هذه الميزة يحتاج المستخدم إلى اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق إنستاجرام.

اتجه للملف الشخصي.

اضغط على خيار Following.

سترى كِلا الخيارين، بما في ذلك ا لأقل تفاعلًا مع و الأكثر عرضًا في الخلاصة .

الجدير بالذكر بأن الميزة باتت متاحة للمستخدمين وقد تتأخر في الوصول لمستخدمي هواتف أندرويد.