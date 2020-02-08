مع توسع إمكانات علوم البيانات أصبح عالم البيانات أحد أكثر الأشخاص المطلوب للعمل في هذا المجال، فمن التقنيات الكبيرة إلى الشركات الناشئة يحرص الجميع على توظيف أفضل علماء البيانات اليوم.

مثل هذا الطلب المتسارع في علوم البيانات مع مجموعة من المهارات الخاصة تجعل رواتب علماء البيانات أعلى من أي شيء آخر، ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل BLS، سيشهد قطاع علوم البيانات وظائف لعلماء أبحاث الحاسب والمعلومات وعلماء البيانات نمواً بنسبة 14 في المئة في عام 2028.

لذلك وبعد تحليل اتجاهات رواتب علماء البيانات عبر السوق، نقدم ​​لك أفضل 10 رواتب في مجال علوم البيانات في فبراير 2020.

أعلى 10 رواتب في علوم البيانات خلال 2020

متوسط ​​الراتب الأساسي: 24112 دولار في السنة.

تعمل مايكروسوفت على تمكين التحول الرقمي لعصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل مهمتها في تمكين كل شخص وكل منظمة على هذا الكوكب لتحقيق المزيد، حيث أطلقت مايكروسوفت عملياتها في الهند في عام 1990.

تقدم مايكروسوفت في الهند خدماتها السحابية العالمية من مراكز البيانات المحلية لتسريع عملية التحول الرقمي عبر الشركات الناشئة والشركات والوكالات الحكومية الهندية، حيث تساعد مايكروسوفت الشركات على إعادة تصور كيفية تجميع العملاء والبيانات والعمليات لإنشاء قيمة لعملائها والحفاظ على ميزة تنافسية في عالم رقمي أولي.

متوسط ​​الراتب الأساسي: 19211 دولار في السنة.

بصرف النظر عن إنتاج وبيع أجهزة الحاسب والبرمجيات الوسيطة والبرمجيات، فإن الشركة هي أيضًا مؤسسة بحثية كبرى، تحتفظ بسجل لمعظم براءات الاختراع الأمريكية الناتجة عن الأعمال التجارية، اعتبارًا من 2019، لمدة 26 عامًا متتاليًا.

Cognizant Technology Solutions

متوسط ​​الراتب الأساسي: 14859,96 دولار في السنة.

Cognizant هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخدمات الرقمية والتقنية والاستشارية وخدمات التشغيل، تأسست كوحدة تقنية داخلية في Dun & Bradstreet في عام 1994، وبدأت في خدمة العملاء الخارجيين في عام 1996.

أكسنتشر

متوسط ​​الراتب الأساسي: 15204,68 دولار في السنة.

Accenture هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات مقرها في إيرلندا وتقدم خدمات في مجال الاستراتيجية والاستشارات والرقمية والتكنولوجيا والعمليات، احتلت الشركة قائمة شركات Fortune Global 500 وأدرجت في دبلن أيرلندا منذ 1 سبتمبر 2009.

سجلت الشركة في عام 2019 إيرادات صافية بلغت 43.2 مليار دولار أمريكي، مع أكثر من 492000 موظف يعملون في خدمة العملاء في أكثر من 200 المدن في 120 دولة.

Fractal Analytics

متوسط ​​الراتب الأساسي: 19820,42 دولار في السنة.

هي واحدة من أبرز الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، تتمثل مهمتها في استخدام قوة الذكاء الاصطناعى لمساعدة أكثر شركات Fortune 500 شهرة في العالم.

تشمل منتجات الشركة Qure.ai لمساعدة أخصائيي الأشعة على اتخاذ قرارات تشخيصية أفضل، Cuddle.ai لمساعدة المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين على اتخاذ قرارات تكتيكية واستراتيجية أفضل، و Theremin.ai لتحسين قرارات الاستثمار و Eugenie.ai للعثور على الحالات الشاذة في بيانات السرعة العالية.

UnitedHealth Group

متوسط ​​الراتب الأساسي: 16,430.59 دولار في السنة.

هي شركة رعاية صحية أمريكية تدار من أجل الربح ومقرها في مينيتونكا مينيسوتا، تقدم منتجات الرعاية الصحية وخدمات التأمين، وهي أكبر شركة للرعاية الصحية في العالم من حيث الإيرادات حيث بلغت إيراداتها 2018 226.2 مليار دولار و 115 مليون عميل.

Innoplexus

متوسط ​​الراتب الأساسي: 16,255.93 دولار في السنة.

تساعد Innoplexus المؤسسات على الانتقال إلى عملية صنع القرار بشكل مستمر من خلال تكوين رؤى أوسع وأعمق وأسرع من البيانات الخاصة والعامة، المنظمة وغير المنظمة، التي تعمل على الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي و البلوك تشين وتقنيات التحليل المتقدمة، وتهدف الشركة إلى تحويل عملية صنع القرار في الشركات إلى سلسلة متصلة ومُلهمة وأسرع.

Ericsson Worldwide

متوسط الراتب الأساسي: 18,704.09 دولار في السنة.

إريكسون هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمقدمي الخدمات، تمكّن الشركة من توفير القيمة الكاملة للاتصال من خلال إنشاء تكنولوجيا وخدمات متغيرة للألعاب سهلة الاستخدام والتبني والتوسع، مما يجعل عملائها ناجحين في عالم متصل بالكامل.

ZS Associates

متوسط الراتب الأساسي: 16,767.45 دولار في السنة.

هي شركة خدمات مهنية تعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات للمساعدة في تطوير وتقديم المنتجات التي ترفع قيمة العميل ونتائج الشركة، وتستفيد الشركة من خبرتها العميقة في مجال الصناعة والتحليلات الرائدة والتكنولوجيا والاستراتيجية لإنشاء حلول تعمل في العالم الحقيقي مع أكثر من 35 عامًا من الخبرة في أكثر من 25 مكتبًا حول العالم، وتلتزم الشركة بمساعدة الشركات وعملائها على الازدهار.

Fuzzy Logix

متوسط الراتب الأساسي: 20,165.47 دولار في السنة.

هي شركة عالمية تضم أكثر من 50 موظفًا، تفخر Fuzzy Logix بقائمة العملاء الذين ساعدوا في تحقيق توفير غير مسبوق للوقت والتكلفة والموارد من خلال تحليل البيانات الخاصة بهم.