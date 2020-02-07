أجهزة محمولة

ZTE تعلن عن أول هاتف بمعالج Snapdragon 865

ZTE تعلن عن أول هاتف بمعالج Snapdragon 865
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أعلنت شركة (زد تي إي) ZTE أمس الخميس عن هاتفها الذكي الأحدث (أكسون 10إس برو) Axon 10s Pro الذي يمتاز بأنه أول هاتف ذكي يأتي مع معالج كوالكوم الأحدث (سنابدراجون 865) Snapdragon 865.

وبالإعلان عن هاتف يتمتع بقوة معالج سنابدراجون 865 تكون الشركة الصينية قد تفوقت على جميع شركات صناعة الهواتف، بما في ذلك سامسونج التي تعتزم الأسبوع المقبل الإعلان عن هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 التي ستأتي مع هذا المعالج.

ومع أن (زد تي إي) فصلت مواصفات هاتف (أكسون 10إس برو) على موقعها الإلكتروني، إلا أنها لم تتطرق إلى بعض التفاصيل، بما في ذلك موعد طرحه في الأسواق والسعر المقرر له.

ZTE تعلن عن أول هاتف بمعالج Snapdragon 865

وإلى جانب معالج (سنابدراجون 865)، يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت. ويمتاز الهاتف بأنه أول هاتف يأتي مع ذاكرة (رام) من نوع LPDDR5، وتمتاز ذاكرة التخزين الداخلية بأنها من نوع UFS 3.0 الأحدث.

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ZTE تعلن عن أول هاتف في العالم يضم معالج Snapdragon 865

ويقدم (أكسون 10إس برو) – الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 – شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.47 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9، وهو يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6. كما يمتاز بوجود حساس بصمة تحت الشاشة.

ويمتلك الهاتف كاميرا أمامية داخل قطع في الشاشة، وهي بدقة 20 ميجابكسل، أما الكاميرات الخلفية فهي ثلاث، وبدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، بودقة 8 ميجابكسل للثانية، وبدقة 20 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 125 درجة. ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4+، ولم تتطرق الشركة إلى دعم الشحن اللاسلكي.

ومع أن (زد تي إي) لم تعلن عن سعر هاتف (أكسون 10إس برو)، تجدر الإشارة إلى أن هاتف (أكسون 10 برو) – الذي يحتوي معالج سنابدراجون 855 – يتوفر بسعر يعادل 460 دولارًا أمريكيًا.

ZTE تعلن عن أول هاتف بمعالج Snapdragon 865
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