أجهزة محمولة

هواوي تعلن عن هاتفها الأحدث Huawei Y7p

هواوي تعلن عن هاتفها الأحدث Huawei Y7p
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أعلنت شركة هواوي عن هاتف ذكي جديد من سلسلة (واي) Y، وهو (هواوي واي7بي) Huawei Y7p الذي يأتي في ظل العقوبات المستمرة على الشركة الصينية التي تحرمها من خدمات وتطبيقات جوجل في الأسواق العالمية.

ويقدم (هواوي واي7بي) – الذي يأتي بسماكة 8.1 ميليمترات ويزن 176 جرامًا – شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.39 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9. كما يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.

هواوي تعلن عن هاتفها الأحدث Huawei Y7p

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع (كيرين 710) Kirin 710 الذي يعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز. ويحتوي أيضًا على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة، وحساس بصمة على ظهره.

ويمتلك هاتف هواوي الجديد ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 للثانية، وبدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 للثالثة. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة فهي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/8.0.

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وتعتزم هواوي طرح هاتف (هواوي واي7بي) الجديد في تايوان بسعر يعادل 160 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح للطلب المسبق اعتبارًا من 20 شباط/ فبراير الجاري. ولا معلومات عن توفره في الأسواق العالمية.

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