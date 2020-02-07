أجهزة محمولة

هواوي تعتزم تثبيت التطبيقات الشهيرة مسبقًا للتغلب على الحظر

هواوي تعتزم تثبيت التطبيقات الشهيرة مسبقًا للتغلب على الحظر
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أفاد موقع روسي بأن شركة هواوي قررت إطلاق هواتفها الذكية مع 70 تطبيقًا مثبتًا مسبقًا، وذلك بغية التغلب على الحظر الأمريكي المفروض عليها الذي يحرمها خدمات وتطبيقات جوجل في هواتفها الجديدة.

وذكر موقع Mobiltelefon أن التطبيقات التي ستأتي مثبتةً في هواتف هواوي تشمل بدائل عن خدمات وتطبيقات جوجل، بالإضافة إلى أكثر تطبيقات أندرويد شيوعًا على متجر جوجل بلاي. وحصل الموقع على هذه المعلومات من عرض قدمته هواوي أمام صحفيين من دول شرق أوروبا، حيث فصلت الشركة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للتغلب على الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) منذ شهر أيار/ مايو الماضي.

وتهدف هواوي من خلال تثبيت أشهر تطبيقات أندرويد مسبقًا على هواتفها إلى حل مشكلة غياب متجر جوجل بلاي وإلغاء الحاجة إلى تثبيت ملفات APK الخارجية. ووفقًا للموقع، فإن التطبيقات المثبتة مسبقًا ستختلف من بلد إلى بلد، إذ سوف تركز على أكثر التطبيقات شيوعًا في كل بلد. ومع ذلك، فلن يكون بإمكان الشركة تضمين أشهر التطبيقات في جميع دول العالم، بما في ذلك التطبيقات الأمريكية، مثل تطبيق التراسل الفوري واتساب، وتطبيقات فيسبوك.

وستعمل الشركة على الاعتماد على بدائل لخدمات جوجل، إذ سوف تستخدم تطبيق Huawei Video عوضًا عن يوتيوب، وخرائط (توم-توم) Tom-Tom عوضًا عن خرائط جوجل.

ووفقًا للموقع الروسي، فإن هواوي ستبدأ تطبيق خطتها الجديدة ابتداءً من هواتف (بي40) P40، و(بي40 برو) P40 Pro، و(بي40 لايت) P40 Lite المتوقعة أواخر شهر آذار/ مارس المقبل.

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